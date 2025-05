Ana Rosa Quintana desapareix del seu programa a Telecinco i ha de donar explicacions.

El matí d'aquest divendres va sorprendre els espectadors de Telecinco amb una absència inesperada: Ana Rosa Quintana no va presentar 'El Programa de Ana Rosa'. En el seu lloc, va ser Jano Mecha qui va prendre les regnes de l'espai matinal. I és que la presentadora va viatjar per sorpresa a Sevilla per gaudir de la Feria de Abril.

La periodista feia dies que preparava la seva escapada, però el seu viatge es va veure amenaçat a principis de setmana pels problemes a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Sevilla. La mateixa Ana Rosa Quintana va expressar el seu malestar en directe, criticant amb duresa les conseqüències del "sabotatge" que va afectar l'AVE: "Tenim gent atrapada nou, deu, dotze hores en tren. No hi ha ningú que els porti aigua. Al·lucinant".

Ja a la capital andalusa, Ana Rosa Quintana va visitar vista juntament amb el seu marit recorrent el Real de la Feria, fidel a una tradició que repeteix cada any. Encara que ha prescindit del clàssic vestit de flamenca, ha apostat per un estilisme molt sevillà. La vam veure lluir faldilla blanca amb volants i una brusa amb top a joc, confeccionats en teixit de mantó de Manila.

A bord d'un cotxe de cavalls, Ana Rosa Quintana no va dubtar a compartir els seus plans immediats. "Ja em quedo aquí a gaudir de la fira", va comentar amb un somriure, confirmant que passarà el cap de setmana a Sevilla. Des que va tornar als matins després de la seva etapa a 'Tardear', la seva intenció era estar al capdavant del programa de dilluns a divendres, cosa que fa encara més cridanera la seva absència al plató aquest divendres.

Abans de començar el seu passeig, Ana Rosa Quintana va atendre breument els mitjans i va voler destacar la feina de qui la substitueix aquests dies. "Jano porta amb nosaltres des del principi. Està creixent d'una manera espectacular i em ve molt de gust treballar amb ell. Va començar sent un nen", va afirmar, deixant clar que confia plenament en el talent del jove periodista.

No obstant això, els espectadors no van acabar d'acompanyar Jano Mecha al capdavant de 'El Programa de Ana Rosa'. L'espai va baixar aquest divendres a un 12% i 272.000 seguidors, perdent el lideratge. El dia anterior, per exemple, l'espai va liderar amb un estupend 14,9% i 365.000 fidels a Telecinco.