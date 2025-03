Audiències: 'La Favorita 1922' lidera amb força en la seva estrena contra 'Renacer'

Gran estrena en audiències de 'La Favorita 1922', que lidera amb un gran 17,2% de share i 1.560.000 espectadors a Telecinco: puja a un 22,4% en el target entre 25 i 44 anys. Just abans, 'El Debate de las Tentaciones' aconsegueix un bon 11,5% i 1.563.000 fidels, mentre que en late night arrasa amb un 21,9% i 953.000. Pot contra 'Renacer', que va pujar a un 10,6% i 826.000 seguidors a Antena 3.

La semifinal de 'Bake Off: Famosos al forn' es conforma amb un 8,7% i 533.000 televidents. Per la seva banda, 'Fora de Cobertura' puja fins al 4,7% i 434.000 fidels: frega el 6% en target comercial. No pot amb "El Secreto de Adaline", que aconsegueix a laSexta un bon 6,6% i 510.000.

'El Hormiguero' de Pablo Motos arrenca la setmana líder en audiències des d'Antena 3 amb un 15,5% i 2.098.000. Per la seva banda, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 és segona opció de la nit amb un 13,5% i 1.812.000: puja a un 20,4% en el target 13-24 i un 20,9% en el de 25-44. A més, 'Cifras y Letras' segueix fort a La 2 amb un fantàstic 6% i 816.000.

'El Programa de Ana Rosa' cau a mínim

'El Programa de Ana Rosa' (12,4% i 311.000) cau a mínim en audiències i és tercera en la seva franja davant el correcte lideratge de 'Vamos a ver' (12,9% i 488.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix forta a primera hora del matí des de laSexta amb un 19,3% i 456.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 12,2% i 344.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,8% i 1.836.000 espectadors.

'Tardear' es conforma en la sobretaula amb un 9% i 802.000 espectadors. Per la seva banda, 'El Diario de Jorge' baixa a Telecinco a un 8,6% i 720.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un fluix 10,5% i 885.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera amb un estupend 12,2% i 1.179.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 15,1% i 1.236.000. Just abans, 'Valle Salvaje' puja a un 9,3% de quota junt a 840.000 fidels.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,2% juntament amb 1.941.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:02h amb 3.058.000 espectadors i 25,4% de share. 'Aquí la Tierra' puja a un estupend 13,1% i 1.477.000 fidels a La 1: puja a un 15,1% en el target 13-24. Pel que fa a 'Reacción en Cadena', es conforma amb un 7,8% i 828.000 a Telecinco.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dilluns 17 de març amb un estupend 13,7%. Telecinco puja a la segona posició en obtenir un 10,9% de share i La 1 és tercera a prop amb un 10,4%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,8%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,3%.

Aquest dilluns, un total de 28,1 milions de persones van veure la televisió, cosa que es tradueix en el 60% de la població espanyola. Hi va haver més de 2,8 hores de consum de televisió de mitjana per espectador.