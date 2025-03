'Bake off: Famosos al forn' ja té els seus finalistes amb una gran sorpresa inclosa

La 1 va emetre ahir, 17 de març,la semifinal de 'Bake off: Famosos al forn'. Una gala en la qual només han arribat els quatre millors pastissers, però on només hi ha tres podis per a la final. I en l'entrega d'ahir, no es va descobrir el pastís fins al final...

Els quatre finalistes, Pol Espargaró, Mario Marzo, Lidia Torrent i Nagore Robles, han començat enfrontant-se a la seva última prova d'autor de la temporada. El repte era donar un punt d'innovació a unes postres tradicionals amb molta història: el pastís rus.

Nagore "va encantar" amb el seu pastís en homenatge a Benita, Mario Marzo va sorprendre amb una elaboració "espectacular", encara que la forma no va convèncer. Per la seva banda, Pol Espargaró va inventar una macedònia russa i Lidia Torrent va fer unes postres amb festucs "perfectes".

| RTVE

La prova tècnica va comptar amb ajuda i no per part dels jutges. Els famosos es van emportar una grandíssima alegria en rebre la visita dels seus éssers estimats. Elsa, mare de Lidia; Puri, mare de Nagore; Ana, dona de Mario; i Carlota, dona de Pol. Així, els familiars s'han convertit en ajudants dels pastissers vip per donar-los un cop de mà. Una prova on van haver de fer una reproducció el més exacta possible d'una exclusiva creació de Paco Roncero.

En acabar, els jutges van deliberar en el tast a cegues expressant: "Tots heu fallat en la decoració". Lidia Torrent va ocupar l'últim lloc per "el menys aconseguit", Mario el tercer lloc i el va seguir Pol Espargaró. Nagore Robles i la seva mare van ocupar el primer lloc convertint-se en guanyadores.

Per acabar aquesta semifinal, en la prova fantasia els pastissers han hagut de preparar dotze bombons en una caixa també feta de xocolata. Mario Marzo va homenatjar els jutges amb un bombó "espectacular", Nagore Robles va tornar a enlluernar amb una caixa i bombons "brutals". Pol Espargaró va entregar unes elaboracions "perfectament executades" i Lidia Torrent va impressionar amb uns bombons "delicats".

| RTVE

Finalitzades les tres proves, el jurat va haver de triar els tres finalistes. La primera finalista va ser Nagore, després Pol i el tercer va ser Mario.Lidia Torrent es va quedar a les portes de la final i això va causar moltes llàgrimes entre els seus companys.

Però el drama només va durar uns segons fins que Damián va donar la sorpresa exclamant: "Ai, Lidia, perdó, també ets finalista". Una notícia que va alegrar a tots i va provocar una gran abraçada. "Us mereixeu els quatre ser finalistes", van sentenciar.