Ningú esperava les paraules de Juan del Val denunciant una censura a 'El Hormiguero'

Com és costum, ahir a la nit 'El Hormiguero' va tancar la setmana amb la seva esperada tertúlia. En ella, es comenten amb un to distès els temes d'actualitat de la setmana i un d'ells ha estat el polèmic Euroderbi entre Real Madrid-Atlètic de Madrid. Les xarxes estan incendiades pel penal anul·lat a Julián Álvarez per tocar dues vegades i al programa d'Antena 3 alguns van criticar la decisió de l'àrbitre, independentment del que figuri al reglament...

Per això, Pablo Motos no va dubtar a començar la tertúlia amb aquest tema d'actualitat: "Ha hagut robatori amb el de l'Atleti?", va preguntar el presentador. Juan del Val, seguidor de l'equip blanc, va aprofitar aquest succés per relatar o més aviat "denunciar públicament" una cosa que li havia succeït. Concretament a la redacció del programa: "Aquest matí aquí s'ha produït un exercici de censura a la redacció, una cosa que em sembla lamentable", referint-se al productor executiu, Jorge Salvador.

| Atresmedia

"Jorge Salvador ha entrat a la redacció dient 'queda acomiadat tothom que no digui que ha estat un robatori'", ha revelat el col·laborador. Al que Jorge Salvador, fidel seguidor de l'Atlètic de Madrid, ha contestat: "no ha estat així", prosseguint la broma. "Ho he fet també a 'El Desafío'. 'Que cadascú posi el seu nom i de l'equip que sigui. Aquells que siguin del Real Madrid que no tornin demà'", ha expressat. Davant d'això, Pablo Motos li va advertir: "Però, què et passa? Que és només un partit de futbol", va subratllar el presentador.

Juan del Val va intentar calmar la situació amb certa ironia: "L'esport és un entreteniment i tampoc té tanta importància que un equip guanyi. Cal tenir pau, la gent s'ha de portar bé". Ràpidament va ser interromput per Jorge Salvador: "Els collons!", va exclamar el productor, conscient que s'estava mofant d'ell. Un comentari que va provocar moltes rialles.

"Tota la vida sent elegant i ara això[... ]Jorge, això no és 'El chiringuito de Jugones'", va etzibar Pablo Motos. Les rialles van prosseguir quan Jorge Salvador va bromejar i va revelar que avui era l'últim dia de Juan del Val treballant a 'El Hormiguero'.