Llista de convidats d''El Hormiguero' de Pablo Motos, amb tres grans cantants

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures destacades de la comèdia i també la música. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del 17 al 20 de març amb la presència dels cantants Mónica Naranjo, Manuel Alejandro, Omar Montes i el còmic Goyo Jiménez.

D'aquesta manera, la setmana de 'El Hormiguero' comença amb l'emblemàtica Mónica Naranjo, qui celebra tres dècades d'exitosa trajectòria musical. L'artista catalana parlarà de la seva gira "Greatest Hits Tour", amb la qual està recorrent els escenaris més icònics d'Espanya. Una cita imperdible per als amants de la música.

Dimarts, el llegendari compositor Manuel Alejandro s'asseurà a 'El Hormiguero' per presentar el seu llibre de memòries, que ha titulat com "Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones". Considerat un dels grans creadors de la música en espanyol, Manuel Alejandro ha estat responsable de recordats èxits com "Yo soy aquel", "Cómo yo te amo" i "Soy rebelde".

| Atresmedia

Dimecres 19 de març, el carismàtic Omar Montes portarà en primícia el seu nou senzill, que veurà la llum poques hores després de la seva visita a 'El Hormiguero'.Amb més de sis milions d'oients mensuals i col·laboracions amb destacats artistes del gènere urbà, promet sorprendre a tothom amb el seu estil inconfusible.

Per tancar la setmana amb humor, dijous arribarà Goyo Jiménez, que presentarà el seu espectacle "Misery Class". Un show que es pot gaudir al Teatre Capitol Gran Via de Madrid fins al 27 d'abril. El còmic, conegut pel seu enginy i aguda visió del món, garantirà rialles i diversió.

Recordem que, la setmana passada, 'El Hormiguero' va tancar una altra setmana líder pujant i aconseguint una mitjana de prop de 2 milions de seguidors i un 14,3% de quota. Dijous va liderar amb més de 2.016.000 seguidors de mitjana i un 14,4% de quota amb la visita de José Luis Rodríguez 'El Puma'. També va ser en l'emissió amb més espectadors únics del dia: 4.524.000.