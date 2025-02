Nagore Robles sentencia a Finito de Córdoba a 'D Corazón'

Nagore Robles ha visitat aquest diumenge, 23 de febrer, el programa de 'D Corazón' per parlar del seu pas per 'Bake off: Famosos al horno'. Un concurs en el qual diversos personatges famosos s'enfronten a convertir-se en els millors pastissers. Per a això, en cada programa elaboren més d'un postre i Nagore Robles és una de les favorites.

Elaboració rere elaboració està demostrant que en el món de la pastisseria és una experta i en gairebé totes les proves ocupa un bon lloc en el rànquing. Qui sap si a aquest ritme el seu pròxim projecte serà 'MasterChef Celebrity'. De moment, s'ha centrat a parlar sobre la seva experiència als forns amb els seus companys.

En el programa, Anne Igartiburu li ha preguntat la seva opinió sobre Ágatha Ruiz de la Prada, ja que ha estat companya de la seva filla Cósima a 'Bake Off'. La basca ha estat clara: "Sóc més de la filla, que l'he coneguda allà. A Ágatha no he tingut el plaer de conèixer-la. Sóc més de Cósima, però no estic ficada en el rotllo".

| RTVE

"Però se'n va anar la primera. Ho va fer bé?", va preguntar Alba Carrillo, deixant caure una insinuació. Nagore Robles no va dubtar a respondre amb total sinceritat: "Ho va fer de pena". La col·laboradora, insistint en la polèmica, va afegir: "I em consta que la mare es va enfadar molt". "Sí, va trucar a algun company i...". El gest de la concursant va reflectir que la situació havia estat bastant incòmoda per a tot l'equip.

"Tant ella com la seva filla són d'anar-se'n les primeres generalment en els programes", ha declarat Valeria Vegas fent referència al pas de la dissenyadora per 'Bailando con las estrellas'. "Té el seu caràcter, jo crec, i ho plasma", ha dit Nagore Robles.

D'altra banda, Javi Hoyos va aprofitar per destacar la trajectòria televisiva de la convidada: "Portes molts anys a televisió i som molts els que admirem la teva feina. Ha estat justa la tele amb tu? Jo crec que hi ha moments en què no se t'ha donat el lloc que hauries de tenir". Nagore Robles va respondre que se sent molt afortunada i que des de la seva entrada a 'Gran Hermano' no ha parat: "He estat en els millors programes, fins i tot presentant".

| RTVE

Sobre la seva relació amb els concursants de 'Bake off: Famosos al horno', es porta bé amb tots, encara que alguns han deixat el grup de Whatsapp.: "Se n'ha anat Finito (de Córdoba), que tampoc el trobem gaire a faltar. I se'n va anar Cósima la primera, però la resta hi som", ha explicat.

Sobre la seva relació amb el destre, ha reconegut que "jo no tinc gaire afinitat amb Finito, som dos mons molt oposats. No considero que el seu sigui una professió", ha sentenciat. D'aquesta manera, ha llançat un dur retret contra els toreros.