Ágatha Ruiz de la Prada deixa sense paraules a Santi Acosta pel que diu de 'Sálvame'

Ágatha Ruiz de la Prada ha tornat una setmana més a 'De Viernes' per parlar de la seva polèmica relació amb José Manuel Díaz-Patón. El romanç va saltar a la fama després que l'advocat defensés la dissenyadora d'unes paraules de Lolita a 'Tardear'. No obstant això, en els últims dies, no s'ha vist junts a la parella, per la qual cosa s'ha rumorejat una possible ruptura.

És per això que Ágatha Ruiz de la Prada ha acudit a 'De Viernes' aquest 14 de febrer. "Tu estàs disposada aquesta nit a ser sincera amb nosaltres i dir en quin punt està la vostra relació?. No sé si seguiu junts o no, si parleu o no..." li preguntava Beatriz Archidona.

"Ja saps que jo ja sóc gairebé col·laboradora del programa aquest i sempre m'heu tractat fenomenal. L'altre dia vaig arribar tristíssima i vaig sortir supercontenta", responia la convidada de 'De Viernes'. "Això ens alegra molt", reaccionava Santi Acosta, sense imaginar el que estava a punt de dir la dissenyadora.

| Mediaset

I és que, en aquell moment, Ágatha Ruiz de la Prada va fer una inesperada referència al programa que hi havia abans que 'De Viernes' a Telecinco. "Ja sabeu que jo també volia molt a 'Sálvame Deluxe' perquè era favorit meu total i Jorge Javier, que el trobo molt a faltar", deia. Unes paraules que els presentadors ni imaginaven venir, tenint en compte que, des de la seva cancel·lació, sempre s'ha evitat esmentar 'Sálvame' a Telecinco.

No obstant això, Santi Acosta reaccionava ràpidament: "També nostre", deia respecte a que és el programa favorit d'Ágatha Ruiz de la Prada. "No som Jorge, però també et volem", afegia Beatriz Archidona, davant unes paraules finals de la dissenyadora: "Sou el Jorge actual".

Quant a la seva relació amb José Manuel Díaz-Patón, Ágatha Ruiz de la Prada ha respost sense embuts: "Espero que segueixi sent el meu advocat i que em guanyi molts casos, però la relació ja s'ha trencat. Som molt amics i espero que ho seguim sent perquè jo l'estimo molt. Diu que no sap si hem trencat, però sí que ho sap, si algú passa de parlar amb tu diverses vegades per telèfon a no trucar-te ja t'ho pots imaginar".