Gerro d'aigua freda a 'Bake Off' amb un abandonament forçós després d'una doble expulsió

La cinquena gala de 'Bake off: Famosos al forn' ha complert amb el seu objectiu. La setmana passada, no hi va haver expulsiódesprés de l'absència de Yurena per uns marejos, cosa que va deixar els jurats sense prendre decisions. Tanmateix, van anunciar que aquesta setmana hi hauria dos eliminats.

El programa presentat per Paula Vázquez, s'iniciava amb una prova que va fer als concursants treure el nen que tenien dins. Els pastissers havien de replicar un postre de conte: una casa de galetes amb massa de speculoos decorada al més pur estil Hansel i Gretel. El repte va ser complicat, i a Pol Espargaró se li va desmuntar el pastís. Després del tast a cegues, Víctor Sandoval va quedar en última posició per no acabar la seva caseta, mentre que Lidia Torrent i Mark Vanderloo van ser escollits com les dues millors elaboracions.

Després d'un viatge per la seva infància, la segona prova fantasia els ha traslladat a la seva adolescència. Els concursants havien de fer un pastís inspirat en la seva habitació. A més, el talent ha rebut la visita de Jordi Cruz, el presentador de 'Art Attack'.

Yurena va tornar a ser protagonista després de voler abandonar en no poder acabar les postres: "Em planto, no puc seguir, no puc presentar-lo". El seu pas pel concurs ha estat complicat, amb un desmai, una absència i en aquesta gala una caiguda que li va lesionar el genoll.

| RTVE

Després de tastar totes les postres, el jurat s'ha anat a deliberar per decidir qui havien de ser el quart i cinquè expulsat d'aquesta edició de 'Bake Off'. Però abans, han revelat qui s'ha convertit en el pastisser estrella d'aquesta fase, Mario Marzo. A la palestra han estat Víctor Sandoval, Yurena, Isabel Gemio i Cristina Tárrega.

Finalment, el jurat ha comunicat que els dos pastissers que no han superat la prova han estat Yurena i Cristina Tárrega. Les dues concursants han estat durant la meitat del programa en la corda fluixa i han aguantat fins aquí. Yurena, s'ha retirat entre llàgrimes.

Però els comiats no acaben aquí. Al final del programa, Pol Espargaró s'ha vist obligat a abandonar durant uns dies: "Desgraciadament us hauré de deixar durant un període. Tinc una competició de la qual no puc escapar-me. Espero que aquesta no sigui l'última vegada". Anunciant així que el seu lloc l'ocuparà un substitut.