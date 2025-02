Gerro d'aigua freda per a Ferit després de l'última decisió de Seyran a 'Una nueva vida'

La relació entre Seyran i Ferit sembla haver fet un gir molt inesperat. El que prometia ser la nit més especial per als dos, s'ha convertit en un tràgic desenllaç. Una cosa que ha deixat els espectadors una vegada més impactats.

Seyran es trobava a la seva habitació ansiosa, esperant que pugés Ferit. Ella ha decidit viure la seva primera vegada amb ell, però l'espera ha començat a cobrar inquietud. Ferit, qui havia promès estar al seu costat en aquell moment, s'ha retardat més del que ella havia anticipat.

La protagonista ha decidit baixar les escales per anar a buscar-lo i s'ha quedat en xoc en escoltar una acalorada discussió entre Gülgün i Ferit en un dels passadissos. La seva sogra li estava demanant explicacions per una promesa que li va fer a la mare de Pelin.

| Atresmedia

Zerrin no ha trigat a prendre cartes en l'assumpte i s'ha dirigit directament a la mansió per exigir a Ferit que complís amb la seva promesa. La mare de Pelin, furiosa, ha deixat clar que ell li va prometre casar-se amb la seva filla i que ara ha de ser fidel a la seva paraula. " Li vas dir que et divorciaries", va cridar Gülgün amb ràbia, deixant clar que no permetria que Ferit eludís la seva responsabilitat.

Ferit ha intentat defensar la seva postura, explicant que el seu matrimoni amb Seyran va ser imposat i que mai va voler casar-se realment. No obstant això, les seves paraules van arribar quan ja era massa tard. Seyran, qui havia estat escoltant la conversa des de lluny, no ha pogut contenir les llàgrimes en sentir-ho. Amb el cor trencat, s'ha anat ràpidament a la seva habitació.

| Atresmedia

A la qual cosa Ferit, en adonar-se'n, ha pujat corrent per tranquil·litzar-la, però ja ha estat massa tard. Entre llàgrimes, Seyran s'ha pronunciat: " Recordes que em vas preguntar si volia divorciar-me?". I, sense resposta per part de Ferit, Seyran, trencada, s'ha tret l'anell i l'hi ha entregat a les seves mans.

"Ja tens la teva resposta", ha expressat posant punt i final. Ferit no ha pogut contenir les llàgrimes en veure la reacció de la seva esposa. Serà aquest el final del seu matrimoni o encara hi ha esperança per a la parella?. La pròxima setmana, en el nou episodi de 'Una nueva vida', es resoldran totes les incògnites.

Recordem que el capítol d'ahir, diumenge 23 de febrer, de 'Una nueva vida' va liderar en la seva respectiva franja. Va obtenir un 11,5% de quota i 1.094.000 d'espectadors únics.