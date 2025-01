Qui és Cósima Ramírez, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno' a La 1?

La 1 estrena la segona temporada de 'Bake Off: famosos al horno', el concurs més dolç de la televisió. Es tracta d'un espai presentat per Paula Vázquez i amb Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular com a implacable jurat. Aquesta segona temporada promet més rialles, emoció i tensió en la competició per convertir-se en el millor pastisser o pastissera d'Espanya.

Els participants que afronten el repte en aquesta temporada són la cantant Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, l'actriu Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, el model Mark Vanderloo, la presentadora Nagore Robles, la dissenyadora Cósima Ramírez, el pilot de motociclisme Pol Espargaró, l'actor Mario Marzo, el vident Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el col·laborador Víctor Sandoval i el cantantMario Jefferson.

Són catorze famosos de les més diferents disciplines, actors, esportistes, presentadors, cantants i periodistes, que es posaran el davantal. A 'Bake Off: famosos al horno', apendran a fer les postres més espectaculars, descobriran les receptes més sorprenents, i viuran les situacions més hilarants.

| Europa Press

Qui és Cósima Ramírez, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno'?

Cósima Ramírez és filla de l'exmatrimoni format per Ágatha Ruiz de la Prada i Pedro J. Ramírez. És la segona filla de la dissenyadora i el periodista, ja que té un germà gran anomenat Tristán. Cósima Ramírez sempre ha estat molt interessada per la moda, la cultura i el periodisme gràcies a la influència dels seus pares.

Va estudiar al prestigiós St. Mary School d'Anglaterra, col·legi per a nenes on han estudiat les filles de la jet set internacional. Després, es va llicenciar en Història de l'Art a la Universitat de Brown, als Estats Units. No obstant això, des de fa onze anys treballa a l'empresa que va fundar i lidera la seva mare i actualment és la responsable de Relacions Internacionals de la firma.