Comunicat entre llàgrimes de Jessica Bueno després de conèixer-se la seva ruptura amb Luitingo

Jessica Bueno i Luitingo han posat fi als rumors i han confirmat la seva ruptura a través d'un comunicat conjunt. Poc després, la model ha reaparegut afectada, expressant el seu dolor després del final de la seva relació amb el cantant, a qui va conèixer a la casa de 'GH VIP'. La seva història d'amor ha arribat a la seva fi després de més d'un any de relació, encara que els rumors van sorgir quan van deixar de seguir-se a les xarxes socials.

Profundament afectada, Jessica Bueno ha explicat que necessita "un temps" per assimilar la ruptura. "Tingueu paciència amb mi", ha demanat als seus seguidors, assegurant que, per ara, se centrarà en "els meus nens i en la feina".

"No voldríem haver hagut d'escriure aquestes paraules mai, però la vida és així", ha compartit Jessica Bueno a les seves xarxes socials. "Hem decidit prendre camins separats. Ha estat una història d'amor preciosa que va fer que els nostres cors tornessin a bategar i ens sentíssim vius de nou", han confessat ambdós en el seu comunicat conjunt.

| Mediaset

Jessica Bueno i Luitingo han lamentat que "no ha pogut ser, malgrat que hem lluitat molt perquè funcionés". Com han expressat, "hi ha ocasions en què l'amor no pot amb tot i les circumstàncies que ens envolten ens han superat".

D'aquesta manera, han assegurat que la decisió de separar-se els "destrossa el cor", però han optat pel que consideren "més sa per a ambdós". Sense aprofundir en detalls, ambdós han explicat que, a partir d'ara, seguiran "cadascú per camins diferents per cuidar de nosaltres mateixos, però sempre tenint present l'afecte que ens guardem". "Ens quedarem amb tots els records feliços que hem viscut junts. Tant de bo molts d'aquests moments haguessin estat eterns", han expressat amb nostàlgia.

| @jessica_bueno

En la seva despedida, també han volgut destacar el significat que la seva història ha tingut per a moltes persones. "Hem compartit la nostra història d'amor amb vosaltres. La d'un amor bonic i real que us ha ajudat i donat força a molts i amb el qual nosaltres també hem après", han afirmat, demanant "respecte amb les especulacions".

Així mateix, han volgut aclarir que "no hi ha hagut terceres persones per cap de les parts, que sempre ens hem tingut respecte mutu i guardat lleialtat. No ens agradaria que embrutéssiu amb mentides una història d'amor que ha estat preciosa".

El comunicat ha estat publicat en formats diferents per cada un: Jessica Bueno en lletres blanques sobre fons negre, mentre que Luitingo en lletres negres sobre fons blanc. Conclouen el seu emotiu missatge amb unes paraules d'agraïment: "Som persones que intentem quedar-nos amb el bo i per això els moments bonics sempre superaran qualsevol altre. Donar-vos les gràcies pel suport i mostres d'afecte que sempre hem rebut de vosaltres".