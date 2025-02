La inesperada decisió de Telecinco sobre el retorn de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco continua amb la seva estratègia pausada però deliberada. Després dels canvis que va comunicar Mediaset fa unes setmanes per recuperar la seva franja matinal, ara toca mirar amb perspectiva cap als programes d'entreteniment. És el torn de 'Bailando con las estrellas' que la seva segona temporada veurà la llum a la tardor, segons El Plural.

Es converteix així en una de les principals apostes de la cadena per a la pròxima temporada. Encara que de moment el programa es troba en fase de preproducció i sense un càsting tancat, l'estratègia per a Mediaset és situar el format en un moment clau de la programació.

Aquests canvis coincideixen amb la nova etapa de Telecinco després de la jubilació de Manuel Villanueva, l'anterior director de Continguts de Mediaset. El seu successor, Alberto Carullo vol redefinir la graella del canal amb l'objectiu de reforçar el seu catàleg en conjunt i millorar els seus resultats en audiències.

| Mediaset

En la seva primera edició, el programa va estar presentat per Jesús Vázquez i Valeria Mazza. S'emetia a la nit dels dissabtes durant 13 setmanes i va tancar amb una mitjana del 10,8% de quota de pantalla i 958.000 espectadors. La millor ballarina durant el concurs va ser María Isabel, que es va alçar amb la victòria.

El talent show no tornarà fins a la tardor per una senzilla raó. Telecinco ja ha començat la promoció de 'Supervivientes 2025', el reality show estrella del grup, que previsiblement ocuparà tres nits a la setmana (dimarts, dijous i diumenges). El nom dels presentadors ja s'ha confirmat: Jorge Javier Vázquez per a les gales principals, Carlos Sobera al capdavant de 'Tierra de Nadie' i Sandra Barneda com a capitana de 'Conexión Honduras'. Laura Madrueño repetirà des dels Cayos Cochinos.

A més, ha apostat recentment per una sèrie d'època 'La Favorita'. La cadena va anunciar aquesta ficció per al prime time, amb dues dones decidides a deixar enrere un passat perillós i amenaçant. El punt de partida de la sèrie és quan troben una oportunitat per donar un gir a les seves vides: obrir un preuat restaurant al Madrid dels anys 20.

A això se li suma la renovació de 'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez. Només quedaria una nit lliure, però que no serà ocupada pel talent de ball. Serà llavors a la tardor quan la dansa passi a ser la protagonista de la programació de Mediaset Espanya.