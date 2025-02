El canvi important de 'Bake Off: Famosos al forn' que els concursants no esperaven

Nou cop per als concursants de 'Bake Off: Famosos al Horno'. Després d'una última expulsió per sorpresa, la competició es recrudeix i ja només queden 7 aspirants. Per això, amb la final a la volta de la cantonada, el talent culinari eleva el nivell amb un canvi en la mecànica que els concursants no esperaven.

Recordem, que després de l'expulsió del model Mark Vanderloo, són Maestra Benita, Nagore Robles, Víctor Sandoval, Mario Marzo, Lidia Torrent, Isabel Gemio i Carmen Morales qui segueixen concursant. També el pilot Pol Espargaró, que va haver d' abandonar temporalment el concurs per una competició, està sent substituït per Garbiñe Muguruza.

Si seguim l'esquema de l'edició passada, només quedarien tres expulsions abans d'arribar a la gran final. Per això, 'Bake Off' els ha comunicat als seus concursants un gran canvi: A partir d'ara, los pastissers hauran de fer tres proves per programa en comptes de dues.

| La 1

Fins ara, els aspirants a pastisser realitzaven dues proves: la d'autor i la prova fantasia. Amb elles, els jutges decidien qui havia tingut un pitjor rendiment i, per tant, havien d'abandonar el programa. Ara, els concursants han d'enfrontar-se a un nou repte: les proves de tècnica.

Per això, s'esperen turbulències per al pròxim episodi de 'Bake Off', que s'estrena aquesta nit a La 1. Durant aquesta nova emissió, els concursants s'enfrontaran a la creació de tres plats molt diferents. Durant la prova d'autor, pastissers hauran de replicar un dels postres de moda: les 'cookies' gegants, una de les especialitats de Damián Betular, membre del jurat de 'Bake Off'.

Després, en la prova tècnica, hauran de replicar uns pastissos tan famosos com exquisits: els pastéis de Belém, també coneguts com pastissos de nata. Per descomptat, la prova ve amb una dificultat afegida: la recepta l'obtindran de mà d'Antonio Lobato, que enumerarà els ingredients al ritme de vertigen amb què narra la Fórmula 1.

Per últim, la carpa s'omplirà d'imaginació en la prova fantasia, en la qual hauran de realitzar un Pastís Arc de Sant Martí. Una prova en la qual, a part de molt color, els concursants hauran de demostrar molta tècnica i creativitat. Després de tot això, coneixerem el nom del nou expulsat del programa, que s'acosta perillosament a la seva recta final.