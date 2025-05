La 1 dona la sorpresa amb una segona presentadora per a 'El Grand Prix' amb Ramón García.

La temporada estiuenca de La 1 ve carregada de novetats, i una de les més sonades és la incorporació d'Ángela Fernández a l'equip de presentadors d''El Grand Prix'. La periodista de RNE, coneguda per estar al capdavant del programa 'Podría ser peor' i pel seu paper recent en els especials d'Eurovisió, se suma al llegendari Ramón García i a la popular LalaChus per conduir una nova edició del concurs més estimat de les vacances.

La notícia va arribar de la mà de Belén Esteban, acompanyada per Wilbur i l'emblemàtica vedella María Fernanda. Tots ells es van presentar aquest dilluns a la redacció de RNE per donar-li una gran sorpresa a Ángela Fernández. "Et donaré una sorpresa que et farà moltíssima il·lusió", li va avançar Belén Esteban abans de deixar caure la bomba.

Ángela Fernández, que no s'esperava en absolut l'anunci, va reaccionar entre bromes: "Em portareu de concursant d''El Grand Prix'?. Bé, sóc una mica maldestra, m'agradaria anar de públic o de padrina, em faria moltíssima il·lusió". En ser preguntada pels seus plans per a l'estiu, va respondre amb naturalitat: "És el primer estiu que vaig a descansar a la meva vida, crec", al que Belén va respondre amb complicitat: "Jo crec que potser no descanses".

| RTVE

Aquest anunci se suma al conegut nomenament de LalaChus com una altra de les noves cares d''El Grand Prix', revelat pel mateix Ramón García a 'La Revuelta'. Ambdues incorporacions marquen un gir refrescant en el format, apostant per perfils amb gran connexió amb el públic jove i aficionat a l'entreteniment digital.

A més, RTVE i Europroducciones ja estan en marxa per definir l'estructura del programa. Aquest dilluns va tenir lloc una reunió clau entre els equips d'ambdues productores, en la qual van participar Miriam García-Corrales, directora d'entreteniment de RTVE, Toñi Prieto, productora executiva, i Carlo Bosserman, al capdavant d'Europroducciones. L'objectiu: tancar la llista dels deu pobles que competiran aquest estiu en el concurs, els noms dels quals es desvetllaran aquest dimarts a 'La Familia de la Tele'.