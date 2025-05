Melody deixa plantada a 'La Revuelta' i David Broncano es veu obligat a donar explicacions

Melody no ha tornat d'Eurovisió amb ganes de parlar. Després d'obtenir un decebedor resultat en el festival celebrat a Basilea, on Espanya va acabar en el lloc 23, la cantant ha optat per desconnectar i cancel·lar tots els seus compromisos mediàtics. Un d'ells, la seva esperada visita a 'La Revuelta', prevista des de fa mesos, va ser cancel·lada en l'últim moment.

L'absència de Melody va ser confirmada per David Broncano a l'inici del programa del dilluns 19 de maig. El presentador, visiblement contrariat, va explicar que la cantant de "Esa Diva" està "molt enfadada", fins al punt de renunciar a una aparició en televisió que estava tancada des de feia temps.

"Havia de venir Melody, per una vegada. Això estava acordat des de fa dos mesos. S'ha enfadat, no sabem per què", va comentar David Broncano amb gest seriós, mentre el seu company Grison intentava treure ferro a l'assumpte: "S'ha vist involucrada en un conflicte internacional i no sap per què".

| RTVE

"Em fa ràbia perquè estava fet des de fa dos mesos. Llavors ha arribat, ha anat allà a casa seva, ha baixat les persianes i està allà tranquil·lament. Li desitgem que es recol·loqui tranquil·lament", va expressar David Broncano davant l'audiència.

La fugida ha agafat per sorpresa l'equip de 'La Revuelta', que esperava comptar amb la presència de Melody per repassar el viscut a Eurovisió. En el seu lloc, van haver de recórrer a un convidat d'última hora: l'actor Manolo Solo, que es va asseure al sofà que havia d'ocupar l'artista.

Des de la final del festival, celebrada el dissabte a la nit, la cantant s'ha mantingut completament allunyada dels focus. No va viatjar a Madrid amb la resta de la delegació, va cancel·lar les seves entrevistes previstes i es va refugiar a casa.

En audiències, aquest dilluns, 'La Revuelta' de David Broncano va ser segona opció en marcar un bon 12,1% de quota i 1.528.000. L'espai, que va ser el més vist de La 1 en el dia, va congregar més de 4,3 milions d'espectadors únics al llarg de l'emissió. A més, 'La Revuelta' va arrencar en l'11,4% de share i va pujar fins a un màxim del 13,7%.