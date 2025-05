El jurat de 'Masterchef' pren una insòlita decisió després de la pitjor prova de l'edició

'Masterchef' està arribant gairebé a l'equador d'aquesta edició i el nivell no para de pujar en cada repte. En el programa d'ahir dilluns, 12 de maig, va quedar molt clar que el programa culinari no és per a tothom. Això es va veure reflectit en la prova en exteriors en la qual els jutges van imposar una greu sanció.

La gala va començar amb una prova en parelles, en la qual els aspirants havien de reproduir un plat de Jordi Cruz. Una cosa complicada, i més encara si el propi xef està present per valorar les pròpies reinterpretacions de la seva creació. Però això va ser el de menys, ja que la veritable dificultat residia en que només un dels dos veia el plat original i havia de descriure'l al seu company. Això sí, sense poder observar com treballava, ja que portava un antifaç durant tota la prova.

Després d'una atípica manera de cuinar, el jurat va donar pas a la prova d'exteriors. Per a això, els equips van viatjar fins a Sotogrande (Cadis), per endinsar-se en el món del polo. Els aspirants, dividits en dos equips, van cuinar a foc viu un menú de quatre plats per a 70 convidats. Una cosa que no va sortir molt bé a causa del desastre que va suposar un dels reptes més fàcils en tota la història del programa.

| RTVE

Víctor i Ismael van ser els capitans d'ambdós equips en ser els millors del primer repte. Amb els equips formats, havien d'elaborar uns plats comuns i senzills: unes llenties, unes lleteroles, uns alfajors i entranya amb patates.

Malgrat això, en cap moment van ser capaços de controlar la graella i això sumat a diversos errors d'organització, va derivar en un dels pitjors reptes per equips de la història de 'MasterChef'. Per exemple, l'equip blau va elaborar les llenties per separat d'un brou sense cap tipus de sofregit i se li va cremar el xoriço.

Per la seva banda, l'equip vermell va elaborar l'entranya sense netejar-la i va ser incapaç de lliurar un puré de patata ni unes patates rostides. Tampoc les postres. Després de la degustació, Pepe, Samantha i Jordi, el jurat de 'Masterchef', provaven els seus plats i eren clars. "No t'ho pots menjar", comentava Pepe.

Amb la valoració ja feta i després de presenciar tants errors, els jutges van prendre una decisió unànime. Tots i cadascun dels aspirants van rebre un davantal negre. Ningú es va salvar. D'aquesta manera, els presents van arribar a l'eliminació.