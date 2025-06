Lara Álvarez es pronuncia sobre 'La família de la tele' i dona la clau en la seva patacada

Lara Álvarez està d'estrena a la televisió pública. La presentadora va abandonar fa un any i mig la que va ser casa seva, Mediaset, i tan sols tres mesos després de la seva sortida,es va fer públic el seu fitxatge per RTVE.

Aquesta vegada, es posarà al capdavant d'un nou concurs sota el nom 'La Conexión'. Es tracta d'un game show de coneixements diferent i innovador, que té el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides durant el programa. En cada entrega competeixen cinc concursants que tenen alguna cosa en comú i el joc consta de cinc rondes.

D'aquesta manera, Lara Álvarez se suma a l'equip de Televisió Espanyola, igual que ja ho van fer diversos dels seus antics companys de cadena, exintegrants de 'Sálvame' a Telecinco,que ara formen part de 'La Familia de la Tele'. Precisament, sobre aquesta nova etapa marcada per les crítiques i baixes audiències després del seu primer mes en emissió, s'hi ha pronunciat en una recent entrevista.

| TVE

El primer que ha volgut deixar clar és l'afecte especial que continua sentint per tots els seus companys, subratllant que el fracàs d'audiència no és responsabilitat de l'equip. "Jo tinc un afecte molt especial per 'La familia de la tele'. No he vist les crítiques i no sé cap a on van. Et dic la veritat perquè estic desconnectada de l'anàlisi del que passa als programes de televisió".

Tot i així, ha volgut analitzar el veritable motiu pel qual creu que el públic no està donant suport al programa. "La televisió està en un moment de canvi. L'espectador també vol aquest canvi. Llavors, el que cal entendre és que per arribar al producte concret moltes vegades cal fer una prova i error. De vegades els continguts funcionen, de vegades no funcionen".

I treure ferro a l'assumpte defensant la tasca dels seus companys, malgrat els resultats. "Els presentadors o els col·laboradors tampoc no en són culpables, no deixen de ser part de l'entreteniment per generar aquest contingut que s'accepta o no s'accepta".

| RTVE

Tot i que 'La familia de la tele' no gaudeix de bones audiències, sí que ho fan altres formats de TVE com 'The Floor' o 'Cifres i lletres'. Tot això forma part d'una estratègia més àmplia de la cadena pública, que en els darrers mesos ha incorporat nombrosos rostres procedents de cadenes privades i continua apostant pel desenvolupament i adaptació de nous formats amb l'objectiu de reforçar la seva posició davant la competència.

Per això, Lara Álvarez ha destacat aquesta "valentia" de la Corporació per "no supeditar-se només a un tipus estricte de contingut, sinó oferir una varietat perquè l'espectador pugui triar". Pel que fa a si el cor i els exrostres de 'Sálvame' han deixat d'interessar a la població, la presentadora prefereix no pronunciar-s'hi. Tanmateix, amb un toc d'humor ha assegurat que "si sabés la resposta, no te la donaria, sinó que em forraria oferint-li la solució a Televisió Espanyola".