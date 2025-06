Audiències: 'La Família de la Tele' cau a un nou mínim com a setena opció des de La 1

Nou mínim per a 'La Família de la Tele'. El programa presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua a la sobretaula de La 1 no aconsegueix enganxar els espectadors. Aquest dimecres 11 de juny, 'La Família de la Tele' ha caigut a nou mínim històric en audiències, que posa en dubte el seu futur immediat a la graella.

Recordem que, aquest dimarts, 'La Família de la Tele' va caure a un pobre 5,6% i només 500.000 seguidors, sent setena opció de la seva franja. Amb aquest resultat, va estar 3,1 punts de quota per sota de la mitjana de La 1, que va ser tercera amb un 9,7%. En franja de coincidència, el lideratge va ser per Antena 3 (14%), però també va estar per sota de les cadenes autonòmiques (10,3%), Telecinco (8,5%), Cuatro (7,9%), laSexta (7,4%) i fins i tot La 2 (5,7%).

Només un dia després, 'La Família de la Tele' ha baixat dues dècimes, caient a nou mínim històric amb un 5,4% i només 450.000 espectadors a La 1. El programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua torna a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques. Amb aquest resultat, està 4,6 punts de quota per sota de la mitjana de La 1 aquest dimarts, que ha estat segona amb un 10%.

En coincidència, a la franja de 15:57h a 17:17h, el lideratge ha estat per Antena 3, que marca un estupend 13,5% i 1.132.000 amb 'Sueños de Libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Amb distància, la segueixen les cadenes autonòmiques (9,5% i 793.000), Telecinco (8,7% i 731.000) amb 'Tardear', Cuatro (8,2% i 688.000) amb 'Tot és Mentida' i laSexta (6,9% i 581.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi ha La 2 amb un 5,6% i 467.000 telespectadors.

Just després, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 9,9% i 719.000 fidels, sent tercera opció de la seva franja des de La 1. No obstant això, 'La Promesa' lidera de manera absoluta amb un fantàstic 13,9% i 966.000. No té la mateixa sort 'El Club de la Promesa', que es conforma amb un 7,9% i 531.000.