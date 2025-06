Bárbara Rey esclata contra una reportera de 'La Família de la Tele' per una greu errada

A poques hores de presentar el seu llibre de memòries, Bárbara Rey torna a convertir-se en protagonista. El que hauria d’haver estat una jornada de tranquil·litat s’ha vist enterbolida per un enfrontament amb una reportera de 'La Familia de la Tele'. Tot va passar en ple carrer i davant de les càmeres, amb Bárbara Rey visiblement molesta.

Tot va començar quan la reportera Diana Higueras es va desplaçar fins als voltants del domicili de la filla de Bárbara Rey. Allà, va trobar l’artista sortint amb una llauna de coca-cola a la mà.

"Estàs nerviosa, Bàrbara, per demà?", li va preguntar la periodista de 'La Familia de la Tele'. Bárbara Rey va respondre tranquil·la: "Una sempre té respecte, sobretot a la premsa, perquè ja sabeu que jo us he respectat sempre molt". En aquell moment, s’hi va afegir una altra reportera, i la vedet, entre rialles, va comentar: "Anava a sortir corrent, però per a què. No és que vulgui fer publicitat, però m’estic emborratxant".

Instants després, Bárbara Rey va agafar un taxi rumb a una perruqueria, moment que la reportera va aprofitar per fer broma: "Bàrbara, puc anar amb tu a la perruqueria? És que jo hi vaig ser ahir, però m’han d’arreglar perquè aquí, amb tanta calor, se m’ha fet malbé". La resposta va ser tan espontània com contundent: "Ai que n’ets de cara dura i més descarada amb el jove que ets, ben espavilada estàs".

De tornada al plató de 'La Familia de la Tele', els col·laboradors celebraven la soltura de Diana Higueras, tot i que un dels seus comentaris va acabar deslligant la tempesta. La reportera va insinuar en directe que la seva beguda potser no era simplement un refresc: "Jo us dic que aquella llauna no contenia coca-cola, que era el que estava bevent Bàrbara. Ella estava molt contenta, deixem-ho així".

Immediatament, companys com Lydia Lozano i Kiko Matamoros li van recordar que Bárbara Rey no beu. "M’ha dit que s’estava emborratxant", es va defensar Diana Higueras. "Però ella és així, molt juganera", va comentar María Patiño, a la qual cosa la reportera de 'La Familia de la Tele' va rectificar: "Ai, doncs llavors ho sento".

El problema va ser que Bárbara Rey, ja a la perruqueria, va escoltar el comentari i no va dubtar a encarar la reportera amb un to sever: "Quan he vingut en el taxi has comentat que el que portava aquí dins no era coca-cola". Diana Higueras va intentar justificar-se: "Però després he rectificat i he dit que no".

Tanmateix, Bàrbara no va acceptar la disculpa: "Perdona, que estic parlant jo. Has dit que no era un refresc i t’he de dir una cosa: com que ets molt joveneta i es veu que estàs començant, et donaré un consell. Primer, digues la veritat, aprèn a ser respectuosa amb la gent que et tracta bé i amb tothom. I segon, et diré que si segueixes així no vas pel bon camí. Per la insinuació, una altra persona et pot denunciar".

Malgrat l’intent de la periodista per disculpar-se, Bárbara Rey es va mostrar inflexible. "No vull que em demanis perdó perquè no sóc ningú per demanar perdó", i va optar per continuar conversant únicament amb una altra reportera al carrer.

Des del plató, María Patiño va tancar l’assumpte amb una reflexió adreçada a la seva companya: "Diana, cal acceptar que de vegades fem comentaris, i jo la primera, no apropiats, i té unes conseqüències. Et dic, no és amiga meva, és més, sóc força crítica amb Bárbara Rey, però és una persona que té força capacitat d’encaixar les coses, dona-li el seu temps, no és una persona rancorosa"