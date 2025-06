Montoya s'escolta a 'El Hormiguero' pel que diu en directe Pablo Motos

'El Hormiguero' va rebre la visita de Álex González i Antonio Pagudo. Els actors estan en plena promoció de la seva nova sèrie "Ladrones. La tiara de Santa Águeda", que s'estrena aquest 13 de juny a la plataforma Disney Plus i que consta de sis capítols.

És una comèdia romàntica d'acció i aventures que uneix dues generacions. Tanmateix, més enllà de centrar-se en la trama, el conductor del programa d'Antena 3 va voler centrar-se en una curiositat. Després de veure el potent tràiler que convida l'espectador a gaudir del film, Pablo Motos es va atrevir a llançar la següent pregunta.

El presentador va voler saber si era certa la informació que li havien dit, que van rodar a l'hotel de 'La isla de las tentaciones'. "Molt a prop, sí, com a 200 metres", va respondre Álex González. "Allà també hi havia sorolls, no? M'ho imagino", va expressar una formiga desfermament la rialla dels presents allà.

| Atresmedia

Sense voler entrar en més detalls, Pablo Motos va preguntar per una curiositat més: "Crec que allà feien les festes amb auriculars". Una cosa que va confirmar Antonio Pagudo revelant que només arribar a l'hotel va veure "un grup de gent vermella amb auriculars, ballant" i fent moviments estranys.

Va ser en aquest moment quan el comunicador va tornar a referir-se al popular reality, encara que no és la primera vegada que ho fa al programa. Aquesta vegada ho va fer portant a col·lació Montoya i el furor que es va desfermar durant el seu pas per 'La isla de las tentaciones', un dels moments més comentats per l'audiència en el seu dia. "M'agraden les coincidències, tu tens una cosa en comú amb Montoya. Et vas banyar a la nit en aquella platja i en aquella platja no et pots banyar a la nit", va apuntar referint-se a Antonio Pagudo.

Una cosa que va confirmar l'intèrpret desvetllant l'anècdota que els va passar. "Doncs normal, havíem sopat, havíem pres una copa i vam dir d'anar a fer-nos un bany. En això que estàvem banyant-nos, ve un tipus amb un tros d'escopeta dient-nos que sortíssim de la platja. Perquè banyar-se aquí és perillós, perquè els animals surten a menjar"