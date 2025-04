Sergi Ferré, antic reporter de 'Sálvame', revela la seva mala experiència en el programa

Sergi Ferré, un dels reporters més recordats de l'univers 'Sálvame', ha decidit trencar el seu silenci després d'anys d'absència mediàtica. Ho ha fet a través d'una entrevista al canal de YouTube de Marina Esnal, on s'ha mostrat sincer i nostàlgic. No obstant això, també ha revelat la cara fosca de treballar de reporter a 'Sálvame'.

Durant la xerrada, Sergi Ferré es va referir al final de la seva etapa al programa com "no el desitjat", en referència a la seva sortida forçada. El reporter va ser relegat a tasques de redacció i va entrar en conflicte legal que el va enfrontar amb La Fábrica de la Tele. Una doble demanda per la qual va arribar a reclamar fins a 50.000 euros en concepte de danys morals.

"Són moltes hores i estàs fora de casa teva cada dia. Normalment, al reporter l'envien sol per estalviar costos, agafes un vol o un cotxe sol per estalviar la nit d'hotel i les dietes del càmera. Al final, estàs dormint fora de casa teva i sol i les condicions no són tan boniques com la gent creu, passes moltíssimes hores al carrer", va relatar.

A més, va recordar una cobertura internacional que el va deixar completament desgastat: "Em van enviar a Colòmbia pel tema de Patricia Donoso. Vaig acceptar, però el mínim que demanaré és que em compensin amb un dia i mig lliure per l'anada i un altre dia i mig lliure per la tornada, què menys!, més els dos dies festius, que són el dissabte i el diumenge. Volia després cinc dies lliures perquè em pertanyen per les hores que anava a treballar de més. Quan t'han de compensar, no et compensen i jo vaig fer una gran feina".

Durant la xerrada, Sergi Ferré va parlar amb afecte de algunes figures del programa, com Belén Esteban i la seva filla: "És una nena molt llesta, una tia que s'ha tret la seva carrera i se n'ha anat a viure fora. La mare també s'ha esforçat, va entrar a 'GH VIP' per finançar la seva filla i que tingués una educació a la qual ella no havia pogut accedir. Això diu molt de Belén. La nena és una noia encantadora, molt responsable".

A més, també va parlar de la seva absència al casament de Kiko Hernández, tot i estar convidat: "Tenia els bitllets d'avió, però no hi vaig anar. Em va convidar perquè m'hi porto molt bé, és dels pocs amb els quals he compartit temps fora de la tele. Fa molts anys, vaig decidir que no faria res que no em vingués de gust. Tan amics i tan contents".

Entre les males experiències va destacar el seu enfrontament amb Jordi González: "No em fa pena. Amb mi mai es va portar bé i va ser una persona molt desagradable. Vaig tenir una mala experiència amb ell i pena no em fa cap, van ser els meus inicis televisius".