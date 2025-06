Així va ser el pla d'emergència de 'La Revuelta' després del seu esdeveniment fallit amb Estopa

Era una gran manera de tancar el seu primer any a Televisió Espanyola, però no va poder ser. 'La Revuelta' tenia previst aquest dijous fer un esdeveniment amb Estopa en què cantarien dues cançons al bell mig de la plaça de Callao. Un esdeveniment que ells no anomenarien concert tot i comptar amb tots els permisos des de fa mesos.

Però tot se'n va anar en orris a última hora quan diversos mitjans van filtrar l'actuació especial que faria el grup. "Ens sap greu comunicar que, tot i que no era un concert d'Estopa ni s'anava a tallar cap carrer com es va dir ahir en alguns mitjans, la dimensió que ha agafat tot arran que es publiqués aquesta informació incorrecta ens obliga a cancel·lar el que estàvem preparant", avisava el programa des de les seves xarxes socials prometent "explicar més" a l'emissió d'aquella mateixa nit.

El pla original era, a la secció de Jorge Ponce, sortir des del teatre tots al carrer acompanyats d'una batucada, uns gegants, una banda de majorettes i Ignatius Farray acompanyant el seguici fins a Callao. Allà, una coral infantil els estaria esperant cantant una cançó d'Estopa perquè després el duet fes la sorpresa a l'escenari.

| RTVE

"Hauria estat guapíssim, però no passarà", va explicar l'humorista. Tot i això, per no quedar-se amb la mel als llavis, 'La Revuelta' va escenificar just el que havia de passar, però dins del Teatre Príncipe perquè almenys el públic gaudís de la feina feta durant tots aquests mesos.

"Tampoc és que això sigui greu, no passa res. Fa pena perquè feia molt de temps que ho preparàvem", va dir David Broncano davant d'aquesta cancel·lació. Després va parlar sobre la filtració i va valorar que no hi havia mala intenció per part dels periodistes, però sí en les dades publicades a costa d'un clic.

"Ells, com a periodistes, si s'assabenten i ho volen publicar, ho poden publicar. A mi el que crec que ha desencadenat que no es pugui fer són les dades que posen allà", va criticar el presentador. Per posar en dubte l'"intent de fer un titular grandiloqüent, una suposada exclusiva" que indicava que es tractava d'"un concert d'Estopa".