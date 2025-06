La confessió de Lara Álvarez sobre 'Supervivientes' tres anys després de la sortida

Tot i que la seva presència va acabar el 2022, Lara Álvarez continua sent una de lesfigures que més vénen al capals espectadors de Telecinco quan pensen en 'Supervivientes'. Després de vuit intenses edicions al capdavant del programa des d'Hondures, la presentadora va decidir tancar aquesta etapa de la seva vida professional per centrar-se en nous camins.

I així ha estat, aquest any la comunicadora s'estrena a la televisió pública amb un nou concurs, 'La Conexión'. En aquest, els concursants tenen el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides durant el programa.

Tot i sentir-se com a casa a TVE i afrontar un nou repte professional, és inevitable no recordar el seu pas per l'exitós reality. L'afecte del públic cap a ella no ha disminuït, i qualsevol menció relacionada amb 'Supervivientes' continua despertant una onada de nostàlgia. És per això que en una entrevista amb els mitjans, Lara Álvarez s'ha pronunciat sobre la seva relació amb el programa.

| Mediaset

Amb total sinceritat, la presentadora ha compartit el que va sentir en veure 'Supervivientes' per primera vegada després de la seva sortida del programa. "T'explicaré el que em va passar, i t'ho explico tal qual, eh? El primer any que vaig deixar 'Supervivientes' continuava estant produït per Bulldog. Llavors va ser reviure-ho tot amb tots els companys que eren allà, que m'enviaven de tot. Era capaç de saber què estaven fent en cada moment abans del directe, com s'estaven enfrontant, quins assajos havien tingut..."

Lara ha reconegut que va veure el primer programa d'aquella edició i que un dels moments que més la va impactar va ser l'inici de Jorge Javier amb el seu emotiu salut cap a l'helicòpter. "Em va generar tantes emocions i una sensació tan agredolça que no vaig ser capaç de veure cap programa més"

Avui dia, continua sense veure el reality de Telecinco, però reconeix que "van ser 8 anys molt intensos, amb moltes emocions i molt aprenentatge, amb molts companys que continuen allà. El que sí que faig és que quan tornen m'assabento de tots els cotilleos"

Tot i continuar tenint un gran afecte pel format, ha explicat que la seva sortida va ser una decisió personal. "No és que el programa o la cadena em diguessin ‘no et volem’. Adoro aquest programa, però havia de créixer, havia de sortir, havia d'evolucionar."