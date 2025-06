Escassi respon finalment a la crítica més gran dels seus detractors a 'Supervivientes'

Si hi ha una acusació que ha perseguit Álvaro Muñoz Escassi durant la seva estada a Hondures ha estat la d'estratega. El segon classificat d'aquesta última edició de 'Supervivientes' ha estat qualificat de fred i calculador per diversos dels seus companys, que el veien com el líder a l'ombra. Després de la finalització del reality, l'exgenet ha pogut per fi respondre directament a tots els seus detractors sobre aquest assumpte.

Una acusació a la qual el sevillà ha respost sense cap embut en el debat final de 'Supervivientes', amb Sandra Barneda. Un programa marcat per les anades i vingudes de la parella estrella d'aquesta edició, l'Anita i en Montoya. Tanmateix, un altre dels protagonistes ha estat Álvaro Muñoz Escassi, que s'ha obert com mai parlant de la seva estratègia al concurs.

"A mi en tots els realities se m'ha vist ser així, no m'agrada enfadar-me", es mostrava taxatiu amb la presentadora. Segons explicava l'exgenet, la seva manera de ser és evitar el conflicte i centrar-se en la supervivència, on se sent més còmode. "Que això és una estratègia? Digue'n així si vols", seguia explicant el concursant.

| Mediaset

La confessió d'Álvaro Muñoz Escassi

Tanmateix, el concursant d'aquesta edició de 'Supervivientes' ha anat un pas més enllà i ha comparat la seva experiència del 2009. "El que no he fet ha estat organitzar per veure a qui nominàvem, que és una cosa que sí que vaig fer a la meva primera edició", narrava. "M'ha fet mandra", confessava.

En aquest sentit, Álvaro Muñoz Escassi assenyalava Borja González com el veritable cervell pensant del seu grup. "Crec que tots els grupets s'han posat d'acord per nominar", tancava el tema, assegurant que en el seu cercle ha estat el guanyador qui s'encarregava d'això.

Després d'això, l'exgenet ha fet una ronda responent a algunes de les crítiques dels col·laboradors al plató. Entre ells, la Marta Peñate o en Miguel Frigenti, que han apuntat que Escassi "no mostrava les seves cartes a l'audiència".

"He pagat el preu a la final i he quedat segon", sentenciava aleshores l'actual parella de Sheila Casas. Ha tornat a explicar que la seva manera de ser és la de portar-se bé amb tothom i no enfrontar-se. "No soc barallador, però arriba un moment que explotes", narrava ell.

Una altra de les insinuacions a les quals Escassi s'ha enfrontat és la de no deixar que les dones facin la mateixa feina que els homes. Unes acusacions que venien de Makoke, que en el seu moment el va acusar de no deixar-la aportar al grup. Segons l'exgenet, la seva manera d'evadir-se era fer de tot a l'illa. "Preferia fer coses que barallar-me però jo mai deia qui havia de fer les coses", tancava també el concursant.