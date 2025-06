Juan del Val diu el que molts pensen de l'actitud de Yenesi a 'Tu Cara Em Sona'

La darrera gala de 'Tu cara me suena' va deixar imitacions i una polèmica inesperada protagonitzada per Yenesi. La influencer, després de rebre les valoracions del jurat, va abandonar el plató visiblement molesta, un gest que ha desfermat multitud de comentaris. Aquest diumenge, a 'La Roca', es va abordar el tema, i Juan del Val no va dubtar a pronunciar-se amb claredat.

La conversa va començar amb el repàs a la seva actuació com a Britney Spears. Nuria Roca va valorar positivament la caracterització: "Està molt ben caracteritzada, s'assembla moltíssim a Britney Spears".

Per la seva banda, Berni Barrachina va posar el focus en les seves limitacions tècniques: "El que ens passa sempre amb Yenesi és que no és cantant professional. És veritat que, encara que en la interpretació ho clava en moltes ocasions, sempre té a nivell vocal alguna cosa a millorar". "Home, no és l'Ana Guerra", va apuntar entre rialles la presentadora de 'La Roca'.

| Atresmedia

Però més enllà del nivell vocal, el que ha generat més rebombori és l'actitud de Yenesi durant la gala. En assabentar-se de la seva reacció, Nuria Roca es va mostrar sorpresa: "Però què ha passat que s'ha enfadat amb el jurat?". "Jo no recordo que a 'Tu cara me suena' un concursant marxi", apuntava Berni Barrachina.

D'aquesta manera, Juan del Val va voler anar més enllà del simple comentari i va llançar una reflexió adreçada tant a Yenesi com al públic. "Jo, en general, el que vull dir amb aquests concursos és que sí que em sento identificat amb la concursant queixant-se del jurat. Jo crec que les coses mai s'han de prendre tan seriosament, ho dic com a valoració general", deia.

| Atresmedia

"És normal que fas una feina durant la setmana i et pot sortir bé o malament, i és cert que et pots enfadar una mica. Però prendre's les coses tan seriosament, al final és televisió", afegia. Berni Barrachina hi va coincidir: "Al meu entendre, el que estem a casa volem veure show i que s'ho passin bé, que els posin un 4 o un 8 o un 12 a mi m'és igual".

"Però potser això també forma part del show", va suggerir Nuria Roca. Pilar Vidal, però, va ser més crítica amb l'actitud de la concursant: "És que ella a aquestes alçades del programa hauria d'estar ubicada i dir no soc artista, no soc cantant, però és veritat que és molt estimada pel públic i dona el show. La Silvia Abril, la setmana passada va tornar i no va guanyar, a ella sempre li posaven un 4, però feia el que millor sap fer".

Nuria va voler saber si Yenesi tenia prou sentit de l'humor per prendre's aquestes coses amb esportivitat. D'aquesta manera, la resposta de Pilar Vidal va ser contundent: "Doncs jo creia que en tenia més i no en té. Té més Esperansa Grasia al meu gust, ella encara no ho té".