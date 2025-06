Telecinco recupera un antic presentador com a substitut d’Emma García a ‘Fiesta’

Amb l'estiu a tocar, les cadenes de televisió ja es preparen per adaptar les seves graelles a les vacances. Telecinco va ser la primera a anunciar canvis en la seva programació davant les vacances d'Ana Rosa Quintana, amb el retorn de 'La Mirada Crítica' i 'Vamos a ver' als seus antics horaris. No obstant això, la cadena ara també ha escollit els substituts d'Emma García per a 'Fiesta'.

La marxa temporal d'Emma García, habitual cada estiu, obria aquest any més incògnites que mai. Des de 2023, els escollits per substituir-la van ser Verónica Dulanto i Frank Blanco. Tanmateix, tots dos presenten actualment 'Tardear' de dilluns a divendres, cosa que complica la seva disponibilitat per assumir 'Fiesta' el cap de setmana a l'estiu.

Per això, segons ha avançat Poco Pasa TV, aquest any Telecinco ha optat per una fórmula completament nova per a 'Fiesta': César Muñoz i Àlex Blanquer. Es tracta de dos periodistes que els espectadors de la cadena ja coneixen.

| Mediaset

César Muñoz, recordat pel seu treball a 'Así es la vida', tornarà a la pantalla principal de Mediaset després d'un any allunyat dels platós. El periodista es va quedar sense espai després de la cancel·lació del format que va presentar juntament amb Sandra Barneda, però ara es retrobarà de nou amb el públic a 'Fiesta'. Abans del seu fitxatge per Mediaset, César Muñoz era una cara de Canal Extremadura i havia estat reporter de formats com 'La Roca' i 'Liarla Pardo', entre d'altres.

Al seu costat hi haurà Àlex Blanquer, que va arribar a Mediaset l'estiu passat, quan va presentar 'Tiempo al tiempo' juntament amb Mario Picazo. Actualment, presenta a 'La Noche de los Récords' juntament amb Jesús Vázquez, i aquest nou encàrrec reforça la seva posició dins de l'univers Mediaset. Àlex Blanquer també és una gran coneguda d'À Punt, on ha presentat tot tipus de formats.

D'aquesta manera, Telecinco apostarà per aquest renovat duet de presentadors per als mesos de juliol i agost a 'Fiesta' com a substituts d'Emma García. Recordem que el format no està passant pel seu millor moment en audiències. Aquest dissabte 31 de maig, el format ha marcat un pobre 8,7% i 651.000 espectadors a la tarda Telecinco.