Ningú esperava les paraules de Pilar Vidal sobre la seva relació amb Sonsoles Ónega

Pilar Vidal s'ha convertit en un dels rostres habituals de la nostra televisió. Després de diversos anys en el sector, el seu fitxatge per 'Sálvame' va provocar el seu salt a la fama gràcies a l'afecte de tot el públic. Després de la cancel·lació del format, Pilar Vidal es va convertir en una de les col·laboradores estrella d'Atresmedia, incorporant 'Y ahora Sonsoles' i 'La Roca' a les seves habituals col·laboracions a 'Espejo Público'.

En el podcast 'Chico de Revista', Pilar Vidal ha parlat de la seva participació en aquests tres programes. D'aquesta manera, el matinal de Susanna Grisoo és el programa més especial per a ella: "'Espejo Público' és casa meva".

"Vaig començar després de RTVE, fa vuit anys, molt abans de la pandèmia, que tinc vídeos en pandèmia entrant des de casa meva. M'ho passava molt bé, quan aleshores no era tot cor, hi havia una mica, però també parlava de toros, de successos... Era una barreja, però m'ho passava molt bé. Després d'anar tant de temps els vas agafant afecte a tots", explicava Pilar Vidal.

No obstant això, ha deixat clar que no compta amb un gran sou a 'Espejo Público': "Sempre he anat per com de bé m'ho he passat, perquè és d'informatius, no té un caché molt elevat". "És un programa que no m'agradaria perdre i si l'he de perdre em farà molta pena. Allà no he anat mai pel tema econòmic, perquè si hagués mirat el que pagaven...", afegia.

Tanmateix, la sorpresa ha arribat quan ha parlat del seu fitxatge per 'Y ahora Sonsoles'. "Quan vaig començar no m'agradava, no em sentia còmoda, em sentia molt constreta", han estat les paraules de Pilar Vidal.

"Encara ho estàs", li llançava Arnau Martínez, presentador de 'Chico de Revista'. "Sí, però ja no tant, aquesta temporada em sento molt més lliure. Hi ha una taula en la primera hora en què m'ho passo molt bé i puc ser més jo. Em porto molt bé amb Sonsoles Ónega, hem encaixat, i ara sé que em pot fer broma i jo a ella. Això és fonamental per a mi. És un programa en què ja m'ho passo bé; podria passar-m'ho millor, però ja m'ho passo bé", responia Pilar Vidal.

Finalment, també ha parlat de 'La Roca' i de la seva arribada a l'espai de Nuria Roca: "És el diumenge, ho fa Cuarzo. Juanra Gonzalo (director de Cuarzo Producciones) és una de les primeres persones a les quals jo vaig conèixer quan vaig venir a Madrid fa 25 anys. Estàvem a Onda Cero treballant, vam coincidir i des de llavors les nostres vides han estat paral·leles".

"Ell em va portar a 'Viva la Vida' i és una de les persones en les quals més confio per a això. Em va dir 'vine un dia per provar' i ja m'ha enganxat tots els diumenges. Ara no tinc diumenges, ja no dino a casa. Nuria Roca és meravellosa. És valenciana i jo l'únic valencià amb el qual no em porto és Rafa Mora", ha conclòs Pilar Vidal.