Juan del Val assenyala el següent pas de Melody després de la seva desaparició després d'Eurovisió

Més d'una setmana després del cop d'Espanya a Eurovisió, amb Melody en posició 24 amb la cançó "Esa Vida", l'atenció continua centrada en la seva figura. I no només pel resultat, sinó per la seva controvertida desaparició després del certamen. Mentre s'espera que aquest dilluns trenqui el seu silenci en una roda de premsa, alguns ja s'han avançat a imaginar el que dirà, com Juan del Val a 'La Roca'.

Melody tenia previst comparèixer davant els mitjans el dilluns posterior a Eurovisió, però finalment va decidir posposar la seva intervenció, sol·licitant un temps de pausa a RTVE. No obstant això, la seva reaparició no es va donar a la cadena pública, sinó a Telecinco, a través d'una fugaç declaració a 'Vamos a ver'. Aquest gest, sumat al seu silenci durant diversos dies, ha estat interpretat per molts com un senyal de descontentament amb la gestió de RTVE.

Pilar Vidal va ser una de les primeres a opinar en el debat de 'La Roca', apuntant al possible malestar de Melody: "Segur que està molesta. Hi havia una il·lusió i unes emocions, i hi ha hagut determinades coses que crec que explicarà i amb les quals no ha estat d'acord. Si s'ha demanat que es revisi el televot. Imagineu-vos a ella, que ha estat allà i que ho ha patit. Crec que hi ha determinades coses que criticarà. Ella no es calla res".

| Europa Press

"Hi ha dues coses. Melody ho ha fet molt bé fins al final això de ser molt folklòrica. És a dir, aquest sentit de cebar que parlarà, que no se sap molt bé la seva opinió. Aquest cebo em sembla genial que ho faci. A més, és lògic que expressi malestar. El que no em sembla normal és que vagi molt il·lusionada, quedi la 24 i digui que no ha passat res. Que es noti l'enfadament", afegia Berni Barrachina.

Nuria Roca, per la seva banda, va plantejar si aquest prolongat silenci ha jugat en la seva contra, alimentant tot tipus de rumors. "Ha deixat entreveure una mica que hi ha problemes polítics darrere. Ella pot dir que ha quedat en aquesta posició per la postura de RTVE amb el conflicte amb Israel", afegia Berni Barrachina.

| Atresmedia

No obstant això, va ser Juan del Val qui va llançar la predicció més taxativa: "Jo pronostico una cosa, que potser m'equivoco, demà ho veurem. Quan li diu al reporter que no es preocupi, que respondrà sobre la política, el televot i altres. D'aquest cebo, el que veig, és que no dirà absolutament res demà. No es pronunciarà, al temps".

"L'anàlisi que dirà és que aquest és un pas més en el seu camí, que és una carrera molt llarga. Però no parlarà del conflicte israelià o el que hagi dit o no RTVE", concloïa Juan del Val el debat a 'La Roca'.