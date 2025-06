La brillant actuació de Melani de la qual tothom parla a 'Tu Cara Me Suena'

La vuitena gala de 'Tu cara me suena' va viure un dels seus moments més impactants fins ara gràcies a l'actuació de Melani García. La jove artista va tornar a deixar empremta a l'escenari, signant una imitació espectacular de Beyoncé. Aquesta no només li va valer la seva segona victòria a 'Tu Cara Me Suena', sinó també l'ovació unànime del jurat i l'entusiasme del públic.

En aquesta ocasió, Melani García es va enfrontar al gran repte de reproduir l'icònic show de la Superbowl protagonitzat per l'artista nord-americana. Un repte que va superar amb escreix, desplegant una posada en escena explosiva al ritme de "Crazy in love", plena de força vocal, moviments mil·limètrics, coreografia exigent i un dinamisme visual que va incloure diversos canvis de vestuari.

El jurat no va trigar a rendir-se davant la qualitat de la seva interpretació a 'Tu cara me suena'. La taula sencera va coincidir a puntuar amb dotzes Melani García, elevant-la així al més alt del rànquing setmanal amb 48 punts.

| Atresmedia

L'emoció es va apoderar d'Àngel Llàcer, que no va dubtar a elogiar el talent de Melani: "Tu saps que ja fa molts anys que som aquí, però el que tu fas és d'un altre planeta. Calques a la perfecció els artistes, l'artista que has imitat avui és una deessa, i t'has convertit en una deessa. No has estat Beyoncé, has superat Beyoncé"

Chenoa va continuar la valoració amb paraules d'admiració: "Ha estat un show en tota regla, sense res a envejar. Crec que has estat a l'alçada en tots els ingredients haguts i per haver"

"Jo ja et veig com una artista internacional perquè tens tots els ingredients per poder triomfar. Per començar ets molt perfeccionista, tens molt talent, però el talent mal gestionat no va enlloc. Tu tens disciplina, perquè tot el que has fet, cada pas, cada gest, cada intenció, estava molt mesurat, molt estudiat i sobretot molt treballat. Aplaudeixo molt aquesta actuació perquè és una gran feina", valorava Chenoa a 'Tu cara me suena'.

Lolita també es va unir a la pluja d'elogis, emocionada per l'impacte de la interpretació: "Ets una grandíssima artista amb 17 anys que tens. L'únic que et demano, i vull que m'ho prometis és que no canviaràs a pitjor, sempre a millor. Que això no se t'enfili al cap i sobretot que sempre que pugis a un escenari donis sempre el millor com ho has fet avui. Això t'ensenyarà a créixer cada dia una mica més. Et dono la meva sincera enhorabona, ets una artista"