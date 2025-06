L'actuació comentada de Leire Martínez que ha emocionat a 'Tu Cara Me Suena'

La vuitena gala de 'Tu Cara Me Suena' ha estat marcada per l'emoció, les sorpreses i una convidada molt especial: Leire Martínez. La cantant, coneguda per la seva trajectòria com a vocalista de La Oreja de Van Gogh, va pujar per primera vegada a l'escenari del programa. Ho va fer per interpretar el seu tema recent "Mi nombre", en una actuació que no va deixar ningú indiferent.

Gràcies a la casella 'Original i còpia', Ana Guerra va tenir l'oportunitat de compartir escenari amb Leire Martínez en un número preparat que recreava el videoclip del senzill. Més enllà de la fidelitat visual i musical, l'actuació va destacar per la complicitat entre ambdues artistes, que va ser palpable des del primer segon. En acabar, Ana Guerra es va mostrar visiblement commoguda: "Jo vull dir que he descobert una artista, sobretot, a part de talentosa, que ho sabem tots, valenta i generosa. Gràcies, Leire, per ser al meu costat aquesta nit".

Manel Fuentes no va voler deixar passar l'ocasió per destacar la carrera de Leire Martínez al capdavant de La Oreja de Van Gogh: "Fas part de la història". "Has tret aquest temàs amb tota la força, tota l'energia i tota la bondat teva que portes a sobre", afegia també el presentador de 'Tu Cara Me Suena'.

| Atresmedia

Per la seva banda, Chenoa va valorar el missatge i la connexió artística: "Crec que l'Ana ha captat perfectament el que es vol dir, amb el valor que s'ha de dir. Ha compartit una energia femenina meravellosa, amb molt de respecte entre artistes, i això entre dones, que ara mateix està de moda, ha de continuar i mantenir-se durant tota la nostra vida".

El moment més emotiu va arribar quan la Chenoa va improvisar una línia d'un dels èxits de La Oreja de Van Gogh i va dedicar unes paraules que van tocar tothom. "Saps què passa, amor meu? Saps què passa? Que sempre seràs benvinguda a aquest lloc", deia. Leire Martínez va respondre amb una declaració sincera d'admiració pels concursants: "Em sembleu tots, totes, uns superherois".

"T'apuntaries a la següent edició de 'Tu cara me suena'?", va preguntar Flo sense embuts. A més, Manel Fuentes va aprofitar per revelar entre bambolines: "L'hem perseguida molt, perquè l'estimem molt".