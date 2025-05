Així ha estat l'abandonament de Yenesi després d'esclatar contra el jurat de 'Tu Cara em Sona'

Ja s'ha emès el moment de 'Tu Cara Me Suena' del qual tothom ha estat parlant durant la setmana. Yenesi ha protagonitzat un dels moments més intensos d'aquesta edició en abandonar el plató visiblement molesta després de rebre les valoracions del jurat. Tot després de la seva imitació de Britney Spears amb el tema "I Love Rock N' Roll".

L'actuació, carregada d'energia i caracterització, va ser qualificada amb només 20 punts per part de Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa i Àngel Llàcer. Això va desfermar una reacció inesperada de Yenesi en guanyar-se només els cinc punts per part del jurat.

"Crec que a nivell d'imitació, ni una sola setmana, potser una amb Kate Ryan, no he imitat bé. La resta m'he dedicat a imitar, que crec que és del que va aquest programa. Crec que ni això és 'La Voz', ni 'Operación Triunfo'", va deixar anar amb contundència, deixant clar el seu descontentament amb el que considera una manca de reconeixement al seu esforç en la imitació.

| Atresmedia

En aquell moment, Bertín Osborne no va dubtar a acostar-se per mostrar el seu suport a Yenesi a 'Tu Cara Me Suena': "Ho ha fet fenomenal". Flo va intentar consolar-la: "Yenesi, no t'has d'enfonsar, té a veure amb el fet que la competència és ferotge".

Tanmateix, l'artista, afectada pel que havia passat, només trobava consol en la seva connexió amb el públic. "Almenys em quedo amb els missatges que m'envia la gent des de casa, que sort que m'envieu això", va dir.

Després d'aquestes paraules, Yenesi s'aixecava i abandonava el plató davant l'aplaudiment del públic i la desconcertació de la resta de concursants. Per la seva banda, Chenoa va optar per posar el focus en el caràcter lúdic de 'Tu Cara Me Suena': "Cal recordar que aquí venim a divertir-nos, a explorar, la puntuació no és tan important. Quan alguna cosa no sents bé, m'agrada escoltar-ho aquí i no al darrere".

Manel Fuentes va tancar el moment amb una reflexió conciliadora, valorant la implicació dels concursants i defensant la tasca del jurat: "És meravellós veure tots els artistes que són amb nosaltres, com ho sentiu". "Puc donar fe de la seva professionalitat, del seu afecte, del seu tarannà, del seu bon fer i de la dificultat que té ser jurat. Demano un aplaudiment per a aquests monstres", afegia.

La nit va acabar amb Yenesi tornant al plató de 'Tu Cara Me Suena' per rebre els vots del públic, encara que encara visiblement tocada. De fet, va ser Manel Fuentes qui va prémer el botó que revela la imitació de la pròxima gala en el seu lloc.