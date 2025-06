Gir de 180º a 'Una nova vida' amb la darrera i ferma decisió familiar de Ferit

La calma matinal a la mansió Korhan s'ha vist interrompuda per una revelació que ha deixat tots els membres de la família sense paraules a 'Una nova vida'. Halis ha començat l'esmorzar amb un discurs carregat d'emotivitat, agraint la presència de la seva filla i el seu nét després de la seva trucada. Amb una aparent tendresa, ha assegurat que encara són a temps de convertir-se en la família que sempre ha anhelat.

Amb to ferm, el patriarca ha admès la seva creixent desconfiança cap als qui l'envolten i ha anunciat una decisió que ha descol·locat tothom. La seva única confident i persona de plena confiança a partir d'ara serà Nükhet. "Des d'aquest moment, després de la meva paraula, s'obeirà la paraula de Nükhet", ha proclamat amb autoritat a 'Una nova vida'.

La declaració ha suposat un cop especialment dur per a İfakat, que ha encaixat l'afront en complet silenci. No obstant això, el més colpit emocionalment a 'Una nova vida' ha estat Orhan, el seu fill. Aquest mai ha rebut un suport semblant per part del seu pare, tot i anys de lleialtat silenciosa a la seva ombra.

Hores després, la tensió acumulada ha esclatat durant el sopar. Tot just s'estaven disposant a seure quan Kaya ha llançat un comentari ple de malícia: ha revelat davant de tota la família que Seyran li va confessar que Ferit està amagant que té un braç malmès. Amb to burleta, ha buscat provocar el seu cosí.

La reacció de Ferit no s'ha fet esperar, ja que, ferit per la traïció, ha clavat una mirada carregada de retret a Seyran. L'ambient s'ha tornat irrespirable. En qüestió de segons, Ferit ha esclatat: li ha etzibat un cop de puny a Kaya, llançant-lo contra la taula.

Just llavors ha aparegut Halis al menjador de 'Una nova vida'. Ha presenciat l'escena amb els seus propis ulls i, sense dir res, ha cridat: "Ferit". Tot seguit, li ha creuat la cara amb una bufetada davant de tothom.

Lluny de callar, Ferit ha decidit parlar des del més profund de la seva ferida. Ha encarat el seu avi amb una franquesa colpidora: "Fins ara només he escoltat paraules dures. Em van bufetejar, em van disparar, em van operar. Vaig passar por, però res d'això m'ha fet tant de mal com això".

Li ha exigit saber si alguna vegada li ha faltat al respecte, recordant-li que sempre ha demanat perdó quan ha comès errors. La seva següent frase ha deixat clar que el vincle entre tots dos ha quedat irremeiablement malmès: "Has donat una bufetada a Ferit... i al seu avi. És un cop baix per al nostre temps junts".

Ferit ha abandonat la sala amb una despedida que ha fet tremolar els fonaments de la llar Korhan: "No tornaré a seure a la teva taula. I tampoc vindré a casa teva a dormir. Viu feliç amb la teva nova família".