Gustavo González reapareix després de 'Sálvame' i diu el menys pensat sobre María Patiño

Després d'un temps allunyat dels focus, Gustavo González ha reaparegut amb unes declaracions sinceres i directes sobre el seu pas per 'Sálvame'. El periodista també ha parlat de la seva relació amb alguns dels seus companys, en especial amb María Patiño. El col·laborador ha compartit un avançament de la seva participació en el programa 'La Suite con Lali' de Radio Gran Vía, on s'explaya sobre una de les etapes més intenses de la seva trajectòria.

En l'avançament, Gustavo González fa balanç de la seva experiència a 'Sálvame', que durant anys va liderar les tardes des de Telecinco. Encara que reconeix l'impacte televisiu del format, no escatima en crítiques cap a l'ambient que es respirava entre bastidors. "Hi havia molta tensió que també es creava perquè s'entenia que alimentar el conflicte entre els col·laboradors era molt televisiu i crec que hi ha coses que se'ls van anar de les mans", sentencia.

El periodista recorda que els moments més durs no sempre ocorrien amb càmeres: "Les discussions i les diferències més fortes jo les he viscut fora d'un plató". Tot i així, admet que Sálvame va deixar empremta: "El que han fet amb 'Sálvame' és història de la televisió".

| Mediaset

D'aquesta manera, Gustavo González també s'ha pronunciat sobre els seus antics companys, alguns dels quals, assegura, li van causar un gran dany personal: "Em van fer molt de mal. Se'm va calumniar greument".

"Amb Belén Esteban no tenia molta relació i tampoc la vull. Kiko Hernández és el que és, mai vaig tenir relació amb ell i afortunadament mai la tindré. Mai hem tingut relació i perdre'l de vista tampoc ha estat...", ha sentenciat sobre aquests dos col·laboradors. Tot i les crítiques, també hi ha noms que rescata amb afecte: "Kiko Matamoros em sembla un cavaller, un senyor... Antonio Montero, Lydia Lozano, Chelito... s'han portat molt bé amb mi".

No obstant això, una de les revelacions més cridaneres de l'avançament té com a protagonista María Patiño. Antics amics i companys també a '¿Dónde estás corazón?', Gustavo González deixa veure el seu desencant amb la presentadora: "Qui m'ha decebut una mica perquè li tinc moltíssim afecte és María Patiño. Tinc aquesta espineta perquè quan un amic no està en certs moments complicats, em sembla que comporta una decepció".