'El Chiringuito' renova el seu equip fitxant l'exdirectora de 'Y ahora Sonsoles'

Nou buf d'aire fresc per a 'El Chiringuito de Jugones'. Segons han anunciat a les seves xarxes socials, el programa inclourà al seu equip una nova incorporació com els mateixos equips de futbol estan fent ara per reformar la seva plantilla. Així, Josep Pedrerol ha fitxat Patricia Lennon com a assessora de direcció, qui anteriorment va ser directora de 'Y Ahora Sonsoles', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Ya es mediodía', entre d'altres.

A Patricia Lennon se li havia perdut la pista des que es va acomiadar de l'equip de Sonsoles Ónega. Va ser l'encarregada de dirigir el programa des de la seva estrena fins al gener de 2024. Després de la seva sortida, Javier Silvestre va agafar el relleu fins al maig del mateix any, moment en què Andrea Olivas va assumir la direcció de l'espai.

Abans de la seva etapa al costat de Sonsoles Ónega a Antena 3, Patricia Lennon ja comptava amb una sòlida trajectòria a la televisió. Al gener de 2019 va assumir la direcció de 'Ya es mediodía', agafant el relleu de Miriam de las Heras, qui va passar a formar part de l'equip de 'Cuatro al día'. Durant la seva etapa al capdavant del magazín de Telecinco, Lennon va consolidar el format i va acompanyar el seu creixement en audiències.

| Atresmedia

Va ser el 2022 quan va decidir tancar aquesta etapa professional i, igual que Sonsoles Ónega, va emprendre una nova aventura a la televisió, aquesta vegada a Antena 3, amb la creació d'un nou programa de tarda que actualment forma part destacada de la graella de la cadena.

D'aquesta manera, torna a la cadena, però de la mà de la tertúlia esportiva. A través de Twitter, el presentador de 'El Chiringuito de Jugones', Josep Pedrerol, no va trigar a donar-li una càlida benvinguda pública a la nova incorporació del programa. Un gest que no va passar desapercebut i al qual ella va respondre amb gratitud: "Moltes gràcies! Un luxe pertànyer a aquest equip. Gràcies per la confiança".

En audiències, durant el mes de maig, 'El Chiringuito de Jugones' va tornar a situar-se entre els continguts més vistos de Mega. El programa capitanejat per Josep Pedrerol va aconseguir també la seva segona millor quota de pantalla del curs amb un 4,4%, gairebé 200.000 espectadors de mitjana i prop de 640.000 espectadors únics. Amb aquest resultat, 'El Chiringuito de Jugones' va tornar a regnar a la nit temàtica.