laSexta cancel·la avui per sorpresa l’emissió de ‘Zapeando’ per un motiu de pes

Males notícies per als seguidors de 'Zapeando'. Aquest dijous 12 de juny, el programa d'humor de Dani Mateo desapareix per donar pas a un especial de 'Més Vale Tarde' a partir de les 15:30h. L'espai se centrarà en les noves gravacions que vinculen directament el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, amb el conegut com a "Cas Koldo".

Un canvi de programació després de saber-se que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil disposa de converses enregistrades en què Santos Cerdán apareix suposadament implicat en possibles tripijocs d'adjudicacions públiques i cobrament de comissions irregulars.

El contingut d'aquestes gravacions prové de dispositius confiscats a Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos. Koldo hauria gravat trobades amb diferents dirigents socialistes, entre ells Cerdán, i tot aquest material ja es troba en mans del jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, que dirigeix la investigació judicial.

| Atresmedia

Les converses revelarien, segons fonts properes al cas, l'existència de trames de corrupció vinculades a contractes públics, amb possibles intercanvis de favors a canvi de pagaments econòmics. La gravetat dels fets ha empès la laSexta a bolcar els seus esforços en oferir cobertura informativa immediata, desplaçant així la seva oferta cinematogràfica habitual per donar pas a una emissió d'anàlisi política en prime time.

Recordem que, durant el mes de maig, 'Zapeando' amb un 6,2% i 532.000 espectadors va aconseguir la seva millor quota de la temporada i des de febrer de 2023, més de 2 anys. Amb aquest resultat va assolir el seu segon mes més vist de la temporada, pujant en target comercial fins al 9,9%, sent la segona opció en aquest paràmetre. També va créixer en el nombre d'espectadors únics que van contactar cada dia amb 'Zapeando' amb més d'1,5 milions.

Cal destacar que aquest no és l'únic canvi de programació que ha anunciat laSexta per a aquest dijous. La cadena tampoc emetrà 'El Intermedio', ni la pel·lícula prevista en prime time. En el seu lloc, laSexta emetrà un especial de 'El Objetivo' d'Ana Pastor, que s'enfrontarà directament a 'Horizonte' d'Iker Jiménez a Cuatro.