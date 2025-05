Marta Riesco guanya el judici i haurà de ser indemnitzada per Anabel Pantoja i Mediaset

Marta Riesco ha aconseguit una important victòria judicial després de més d'un any de procés. El Jutjat de Primera Instància número 91 de Madrid ha condemnat Mediaset, La Fábrica de la Tele i Anabel Pantoja per atemptar contra els drets fonamentals de la reportera. Segons la sentència, els tres implicats "han comès una intromissió il·legítima en el dret a l'honor i a la intimitat personal" de Marta Riesco.

L'octubre de 2023, Marta Riesco va reclamar 150.000 euros pels danys soferts, inclosos els derivats d'una baixa mèdica per ansietat. Ara, la sentència imposa una indemnització conjunta de 50.000 euros més interessos legals a la comunicadora. Paradoxalment, Marta Riesco treballa ara a 'La Família de la Tele', programa de La 1 produït per La Osa Producciones, nova denominació de la mateixa La Fábrica de la Tele.

Els fets que van motivar la denúncia es remunten a les emissions de 'Sálvame' dels dies 17 i 25 de gener de 2022. Durant aquests programes, Anabel Pantoja va assegurar en directe que havia presenciat una escena de contingut sexual entre dues dones durant una Nit de Cap d'Any a Cantora. Va ser aleshores quan Jorge Javier Vázquez va intervenir per insinuar que una de les persones implicades era Marta Riesco.

| Mediaset

El tribunal ha determinat que aquest tipus de contingut va ser emès "amb l'única intenció de provocar-li un descrèdit o menyscabament en la seva consideració pública". En aquest sentit, aclareix que el problema no rau en el fet de mencionar una possible relació homosexual, sinó en l'ús que es fa d'aquesta informació sense consentiment: "És evident que en la societat actual tenir una trobada de caràcter homosexual o lèsbic no pot provocar un menyscabament en la consideració aliena, però sí que pot resultar atentatori al dret a l'honor atribuir a algú aquesta circumstància quan en cap moment anterior ha reconegut de manera pública una orientació sexual homosexual".

La resolució també retreu la manera en què es va tractar l'assumpte, ja que "les declaracions de Anabel Pantoja fossin sense cap tipus de vinculació amb notícia que fos d'abast o interès públic, amb l'única intenció d'obtenir la demandada un increment de la seva notorietat o ressonància pública, arribant la demandada a recrear amb gestos la suposada escena, intervenint en aquesta recreació el presentador del programa, don Jorge Javier Vázquez".

A més de la compensació econòmica, la justícia obliga tant Mediaset com La Fábrica de la Tele a difondre el contingut de la sentència "sense comentaris ni apostil·les" a les seves respectives pàgines web. Mediaset, per la seva banda, haurà de també retirar de la seva plataforma Mitele els fragments de Sálvame Naranja en què es van produir les declaracions condemnades.