El compromís incòmode de Sonsoles Ónega amb Paloma García-Pelayo en ple directe

Sonsoles Ónega ha posat en un gran compromís una de les seves col·laboradores, Paloma García-Pelayo. Tot va començar quan des de 'Y ahora Sonsoles' van tractar el casament emotiu de la filla de Raquel Revuelta, Claudia Ula. "És una d'aquestes històries d'amor de tota la vida. Novioatge des dels 17 anys, es van conèixer molt jovenets", començava explicant Paloma García-Pelayo després de la visualització del vídeo.

"Mira com Lamine Yamal, a veure si també ha trobat l'amor de la seva vida", afegia Lorena Vázquez en referència a la informació que havien tractat minuts abans de la suposada relació del futbolista amb la influencer Fati Vázquez. "Per això no cal ser una estrella del futbol, guanyant tants diners i tan jovenet i tenint aquesta vida tan especial", puntualitzava García-Pelayo. "Com es nota que la romàntica del grup és la Paloma", assegurava Lorena Vázquez.

Va ser en aquest moment quan Sonsoles Ónega es va adreçar personalment a la periodista: "Paloma, tu estàs casada de tota la vida?", preguntava amb intenció de saber més sobre la seva vida privada. "De tota la vida", contestava avergonyida. Segons després, la presentadora va fer callar Pilar Vidal amb la intenció d'aconseguir el testimoni de la seva col·laboradora. "Però, Paloma García-Pelayo anava a parlar de Lamine Yamal i del fill de", contestava intentant desviar l'atenció.

| Atresmedia

"Però et vas casar amb el teu xicot de tota la vida?", insistia Sonsoles Ónega. "No vull dir de tota la vida perquè són molts anys", responia la comunicadora. "Quants anys portes amb el teu marit, Paloma?", preguntava la conductora de 'Y ahora Sonsoles'. "És necessari això? A mi m'encanta això, tu ho saps", replicava Paloma.

"És el que més m'agrada de ser periodista", revelava. "És que som molt curiosos aquí", es justificava Lorena Vázquez. "Porto més de trenta anys", afirmava la que es va convertir en protagonista en un segon. Una afirmació que va revolucionar Sonsoles Ónega i Pilar Vidal, que van quedar sorpreses. "Ja no tenim vida per portar més de trenta anys, ens morim abans", ironitzava la presentadora.

"El que volia dir és que és un casament com passa moltes vegades, d'amors d'adolescència, la família el coneix de tota la vida", expressava amb intenció de reprendre el tema en qüestió. "Ahh, estàs amb Revuelta una altra vegada", afegia Sonsoles Ónega. "És clar, jo vaig a la notícia. A mi m'han ensenyat que nosaltres no havíem de ser notícia i per això hi torno", resolia Paloma García-Pelayo.

Tanmateix, el tema no es va quedar aquí, ja que la presentadora va tornar a adreçar-se a la seva companya mostrant interès per com va ser el seu casament: "Però com va ser el teu casament? Et vas casar de blanc?". "Però de veritat que seguireu preguntant?", debatia la tertuliana.