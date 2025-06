Així han segellat la pau Melody i Sonsoles Ónega després del seu desacord en directe

El que va començar com una incòmoda espurna entre la cantant Melody i 'Y ahora Sonsoles' ha acabat en reconciliació. Després de setmanes d'especulacions i missatges creuats, la sevillana ha sorprès l'equip del magazín d'Antena 3 amb un gest inesperat. Una actitud que ha tancat, per fi, el capítol de la discòrdia.

Tot va començar després del retorn de Melody d'Eurovisió. Durant una roda de premsa, l'artista va fer un comentari que va deixar molts descol·locats, especialment Sonsoles Ónega. "Per a Sonsoles, que li encanta l'erre que erre. Ai, la meva Sonsoles, que li agrada...", va dir, en ser preguntada per un reporter de 'Y ahora Sonsoles'.

Les paraules van ressonar com un dard al plató d'Antena 3: "Ens ha caigut un zasca sense menjar-ho ni beure-ho", va dir aleshores una presentadora perplexa en directe.

| Atresmedia

Però tot ha canviat aquest divendres, quan una reportera de 'Y ahora Sonsoles' s'ha desplaçat fins a un concert de Melody. Connectant en directe amb el programa, la periodista ha informat la cantant que estava sortint en antena. La resposta de Melody ha estat immediata i conciliadora: "Un petó molt gran per a tothom, també per a la meva Sonsoles".

"Olé!", ha exclamat Sonsoles Ónega, visiblement emocionada. Valeria Vegas no ha trigat a destacar el tarannà de la cantant: "És molt agraïda amb els mitjans i amb els fans". "És artista les 24 hores", ha afegit després, subratllant el carisma de Melody més enllà de l'escenari.

Animada pel gest, la presentadora no ha dubtat a preguntar-li a l'artista quan passarà pel plató d'Antena 3. Melody, sense perdre el to afectuós, ha respost: "Espero que aviat, que sapigueu que us estimo molt i gràcies pel suport i per l'afecte".

Per si quedaven dubtes que la pau és real, la mateixa Melody ha rematat el moment amb una declaració clara: "Ja heu vist que el que hi ha és el que hi ha. Naturalitat i senzillesa, sempre". I amb un somriure, Sonsoles Ónega ha tancat l'assumpte amb una frase que ho resumeix tot: "Ja hem fet les paus amb Melody!", abans de coronar-la sense dubtes com "la nostra diva".