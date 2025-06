L'advocada d'Ana Obregón la fa callar després de les seves declaracions a 'Y ahora Sonsoles'

"Em diu la Teresa que no parli", aquestes van ser les paraules d'Ana Obregón en ple directe quan estava expressant la seva opinió després d'un vídeo emès. Tot va passar quan des del programa 'Y ahora Sonsoles' es van fer ressò de les darreres declaracions de Mar Flores en què assegura que la volen "matar perquè creuen que em lligo als seus marits".

Arran d'això, Miguel Lago, amb el seu corresponent humor, va preguntar si la model va ser el motiu de la ruptura entre ella i Alessandro Lequio. Una cosa que l'actriu va negar completament i que li va provocar molt de riure: "Jo ja ho havia deixat feia moltíssim amb l'Alessandro. Llavors la Mar sortia amb Fernando Fernández Tapias, que jo l'adorava perquè era com un tiet per a mi, era molt amic dels meus pares".

Amb l'inici d'aquest relat, el que ningú s'esperava és que la seva advocada, Teresa Bueyes, intervingués per aturar-li els peus. "Em diu la Teresa que no parli del tema", va expressar atònita Ana Obregón. "No pot parlar de quin tema?", va preguntar Sonsoles Ónega molt sorpresa per la interrupció.

| Atresmedia

"No pot parlar de reviure tot el que va passar en el passat. De l'enuig amb Cayetano, amb Mar... tot això no es pot", va expressar Teresa Bueyes. "Però, què té a veure Cayetano amb Mar?", va qüestionar l'actriu visiblement desconcertada.

"Home, no parlis, no parlis. Al final hauré de tallar l'emissió del programa", va declarar Sonsoles Ónega en veure tant de secretisme. "Llavors, què pot explicar en presència de la seva advocada?", va reiterar la conductora de 'Y ahora Sonsoles'. "El que ella està explicant ja sap que és molt llesta i sap el que ha d'explicar", va sentenciar Teresa Bueyes.

Tant de secretisme al voltant d'Ana Obregón ve per un escàndol relacionat amb Cayetano Martínez de Irujo. Als anys 90, ella va acusar públicament Cayetano i Mar Flores d'intentar incriminar Alessandro Lequio amb drogues, cosa que li va valer una demanda i la va obligar a retractar-se anys després. Per això, la seva advocada li ha demanat que no en parli més sobre el tema.