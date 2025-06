Comunicat de Marta Riesco sobre el seu futur després del final de 'La Família de la Tele'

S'hi va intentar, però no hi va haver manera. El final de 'La família de la tele' era, literalment, la crònica d'una mort anunciada. Les dades d'audiència discretíssimes que aconseguia diàriament van convertir la seva trajectòria en una autèntica agonia, tant per a l'equip com per als pocs espectadors que encara el seguien. I és que, com se sol dir, el que comença malament, acaba malament. El programa va començar amb el llast de dues cancel·lacions prèvies, i ni els canvis ni els ajustos van aconseguir salvar-lo del desenllaç inevitable.

Aquesta situació ha deixat l'equip sense feina, i ara cada membre ha d'embarcar-se en la recerca de nous projectes. Alguns, com María Patiño, s'han pronunciat al respecte, assegurant que necessiten un temps de descans després d'aquesta etapa conflictiva, tot i que també ha afirmat que hi tornarà. D'altres, com Marta Riesco, ja expressen el seu desig de trobar un nou lloc al sector.

Tant és així que la periodista ja s'ha posat les piles actualitzant el seu currículum vitae i tornant a Linkedin publicant que està en recerca de feina. "Porto tot el matí actualitzant el meu CV per començar des d'avui a buscar nous reptes. Portes es tanquen perquè d'altres s'obriran i el pitjor dels ostracismes puc dir que l'he superat. Comença la recerca", ha escrit a través del seu compte de X, antic Twitter.

Recordem que la reportera va ser una de les grans sorpreses a 'Ni que fuéramos'. Després d'un greu enfrontament amb Belén Esteban al piset, la comunicadora es va atrevir a formar part de l'equip de Canal Quickie. En ell, va protagonitzar les connexions més divertides i enginyoses amb les quals es va guanyar el públic, però també les persones que intentava entrevistar en les seves missions.

Més tard, va seguir el seu camí acompanyant els seus companys al ja extingit 'La família de la tele'. Durant el seu mes i mig d'emissió, Marta Riesco va haver d'enfrontar-se adures crítiques per part dels espectadors i del Consell d'Informatius de TVE.

Ara, com diem, s'enfronta a nous reptes. Tot i que segons el missatge a les seves xarxes socials ho farà lluny de La Osa Producciones, ja que no sembla que la reportera torni a 'Ni que fuéramos Tentacles', el programa presentat per Carlota Corredera.