L'enfrontament entre José Manuel Parada i Isabel Rábago per una cadira a Antena 3

José Manuel Parada i Isabel Rábago han protagonitzat una discussió amb fortes reprimendes. Tot va començar quan Sonsoles Ónega acomiadava l'entrevista d'aquest dijous i donava pas a la secció del cor a 'Y ahora Sonsoles'. En aquest apartat, l'espai està format per quatre col·laboradors asseguts en sofàs al voltant de la presentadora i amb una pantalla gran darrere.

Just ahir, José Manuel Parada va tornar al programa després de diverses setmanes gravant 'Masterchef Celebrity' i, tot i que va seure, no va ocupar el seu lloc habitual. "José Manuel Parada feia molt que no et veia", expressava la conductora del programa d'Antena 3 en donar-li la benvinguda.

"És que ha vingut la Rábago i m'ha pres el lloc, t'adones?", va manifestar directament a la seva companya. Què fort!, declarava la conductora del programa davant d'aquesta declaració. "Un altre vindrà que bo et farà", va deixar anar Parada com a primera indirecta. "Jo no li he pres el lloc a ningú", es defensava Isabel Rábago.

| Atresmedia

"Qui va anar a Sevilla va perdre la cadira", afegia visiblement molest. Mentre que la "usurpadora de cadires" replicava amb ironia la gravetat de l'assumpte "Què fort!". "Amb el que jo t'he estimat sempre....", apostillava a la seva companya. "I el que t'estimo jo i que em facis això en directe", li replicava Isabel Rábago a Parada.

"Ara em separa una taula de Sonsoles. Jo sempre era allà al teu costat i ve ella i...", es queixava Parada". Isabel Rábago li va preguntar: Vols canviar-te? A mi no m'importa, què és pel teu perfil?". "No, jo els tinc tots dos bons", responia ell. "I jo també", afegia l'ex de Telecinco.

Després d'aquest intercanvi, Beatriz Cortázar no va dubtar a comentar la tensió palpable entre ells, assenyalant que "quins retrets han volat aquí en un segon", deixant clar que l'ambient s'havia escalfat ràpidament. Per posar fi a la situació i rebaixar el to, Sonsoles Ónega va intervenir amb calma, prenent la paraula per introduir la pausa publicitària i portar una treva al programa.