Així és 'Revolució 304', el documental de TV3 amb Lamine Yamal com a protagonista.

Aquest dimarts 18 de març, TV3 emetrà en prime time, a les 22:05h, 'Revolució 304', un documental que parla de la igualtat d'oportunitats, de racisme, d'immigració i de futur. És la revolució que Lamine Yamal ha convertit en símbol d'una nova societat catalana multicultural i diversa. 'Revolució 304' és un documental amb una clara mirada social que mostra la diversitat, reivindica la igualtat d'oportunitats per a tothom.

D'aquesta manera, 'Revolució 304' té com a protagonistes a Lamine Yamal, l'astre del futbol del Barça; però també Yolanda Sey, cantant i actriu; Tamara Ndong, actriu; Amine Toumi, professor, i Mohamed Lamine, Wiz Problema, humorista i creador de contingut.

Tots ells són catalans fills d'immigrants africans. En aquest documental donen a conèixer els seus orígens i la seva lluita diària per reclamar la inclusió en la nova societat catalana, cada cop més multicultural. A més, també aporten la seva visió sobre temes que ens interpel·len a tots (el racisme, la immigració, la igualtat d'oportunitats i el dia a dia) a les ciutats catalanes.

'Revolució 304' els dona veu, i ho aprofiten per reclamar les mateixes oportunitats, independentment del lloc de residència o dels seus orígens. "Només demano que la gent de Rocafonda tingui les mateixes oportunitats que vaig tenir jo", diu Lamine Yamal en el documental, en al·lusió a la coneguda celebració amb la qual el jugador celebra els gols. Els celebra dibuixant amb les seves mans en 304, els últims dígits del codi postal de Rocafonda, el barri de Mataró on encara viu la seva àvia Fàtima i on va passar bona part de la seva infància.

Com ell, la resta dels protagonistes també són joves o persones que treballen amb gent jove. Encara que utilitzen el castellà com a llengua social, mostren com el català forma part de la seva vida i com l'utilitzen per expressar-se. Tots, d'una o altra manera, són referents en la societat, i veure la relació que tenen amb el català l'acosta a persones que no el parlen com a primera llengua.