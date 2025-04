'Fiesta' revela el que va passar en publicitat entre Ana María Aldón i Paloma Barrientos

L'entrevista de Gloria Camila a 'De Viernes' ha tornat a obrir la veda sobre la família Jurado. Unes fortes declaracions que han sacsejat Telecinco i han provocat reaccions per tots els programes de la cadena. Des de 'Socialité' fins a 'Fiesta', on col·labora Ana María Aldón, ex-parella de José Ortega Cano, qui ha protagonitzat una discussió amb Paloma Barrientos durant la publicitat.

Durant l'emissió del magazín presentat per Emma García, la col·laboradora ha compartit algunes de les seves vivències amb la jove filla de Rocío Jurado. Segons la perruquera, Gloria Camila va tenir diverses faltes de respecte en contra seva. També ha aprofitat per desmentir algunes de les informacions que la jove ha llançat i explicar la tensa situació que van viure.

Ana María Aldón s'ha pronunciat sense por i ha negat haver fet fora Gloria de la casa que compartia amb el seu pare, Ortega Cano. La perruquera puntualitzava haver patit un ensurt en pensar que estaven robant a la casa, el que hauria derivat en una tensa conversa entre elles. Paloma Barrientos va aprofitar el moment per comentar la situació, deixant anar un comentari desafortunat que va fer esclatar un tens xoc entre ambdues col·laboradores.

| Mediaset

L'ex d'Ortega Cano acusava la periodista d'haver-la acusat de "posar verd al seu marit als platós". Un comentari que feia esclatar la tensa discussió quan 'Fiesta' anava a la publicitat. Per descomptat, al retorn, Emma García ha volgut aclarir la situació.

Per afegir més llenya al foc, Kiko Jiménez ha retret a Paloma Barrientos de ser la portaveu de la família Ortega Cano. La periodista s'ha defensat d'aquestes acusacions, aclarint que ella només dona "informacions" i que no parla per ningú. En aquest punt, Ana María Aldón ha intercedit per retreure-li l'acusació que havia fet abans.

De nou, la periodista s'ha defensat. "He dit que has permès que posin verd al teu marit als platós en els quals has estat", aclarava. En aquell moment, la dissenyadora esclatava: "Em dius que no l'he defensat, i en quin moment m'he sentit defensada jo per ell?", es queixava. Unes paraules que han fet que el públic del plató de 'Fiesta' es posés a aplaudir, en la seva defensa.