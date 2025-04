Gir de 180º a 'Valle Salvaje' sobre la decisió de Marco Pernas sobre el seu futur

Rafael, personatge de Marco Pernas, pren una dràstica decisió de cara al seu futur després d'una discussió amb el duc. Aquest divendres 11 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Victoria, fent-se amb les regnes de la Casa Gran, va prendre una decisió implacable respecte a Matilde. La protagonista la volia fora del vall, ja que considerava que, després de la mort de Gaspar, la jove havia deixat de tenir utilitat. El que no va imaginar Victoria era que José Luis només mantenia la seva proximitat per tenir-la controlada i prevenir qualsevol rampell que pogués posar en risc tots els seus plans.

D'altra banda, Atanasio va revelar a Matilde qui era Raimunda, però que la seva confessió potser arribava massa tard. Mentrestant, Leonardo va caure esgotat després de tant treballar com a capatàs. No obstant això, Bàrbara va continuar mantenint-lo a distància, deixant clar que no estava disposada a cedir.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',les discrepàncies entre Rafael i el duc augmenten, provocant que el Gálvez de Aguirre prengui una dràstica decisió de cara al seu futur. A més, Leonardo torna a cometre un greu error en les seves tasques com a capatàs. Això desencadena la fúria de Rafael, personatge de Marco Pernas, que arremet contra el seu pare i Julio.

Per la seva banda, Victoria confronta Adriana per posar l'herència dels Salcedo a nom de Rafael. A més, Mercedes informa José Luis que Victoria podria estar exagerant el seu dolor per la mort de Gaspar per manipular-lo. Finalment, Matilde comunica a Atanasio que se'n va, cosa que el deixa destrossat, però Raimunda ho veu com una cosa positiva.