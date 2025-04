Gloria Camila reapareix a 'De Viernes' amb unes paraules directes per a Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega ha reaparegut a televisió després d'un llarg període de silenci. El seu retorn s'ha produït a 'De Viernes', on va compartir com ha viscut aquests anys de distància mediàtica i quin lloc ocupa ara la seva família en la seva vida. A més, Gloria Camila també ha tingut paraules per a Rocío Carrasco.

Sobre aquest retir, va ser clara: ha estat "el millor que he fet". Un temps que li ha permès parar, reflexionar i reavaluar relacions que durant molt de temps van ser font de dolor. Especialment sobre la relació que manté amb la seva germana Rocío Carrasco.

El vincle trencat entre ambdues és de sobres conegut pel públic, però en aquesta ocasió, Gloria Camila ha volgut aprofundir en les emocions darrere d'aquest distanciament. "Estava oberta a una conversa perquè no deixa de ser la meva germana i he trobat a faltar tenir una figura femenina, una germana", va confessar Gloria Camila Ortega a 'De Viernes'.

| Telecinco

"El teu germà, José Fernando, ha reconegut que li agradaria que la vostra germana Rocío Carrasco conegués la seva filla, què et sembla?", preguntava Santi Acosta. "No entraré en això", es mostrava molt contundent Gloria Camila a 'De Viernes'.

Durant l'entrevista, gravada abans de la seva emissió, Gloria Camila va assegurar que va travessar moments de profunda solitud. "M'he sentit molt sola", va admetre. Una frase que resumeix amb cruesa els efectes d'un conflicte que, segons les seves paraules, ha intentat solucionar sense èxit: "Han estat els que han volgut estar. Ho he intentat per tots els mitjans i no s'ha pogut, cadascú amb les seves decisions".

Preguntada per si alguna vegada s'ha sentit desplaçada per ser filla adoptiva i no biològica, va respondre amb certa cautela: "No ho sé. Espero que no, però no ho crec". No obstant això, sí que va deixar entreveure que la seva situació familiar li ha fet qüestionar-se el seu lloc: "No considero que m'hagin fet diferència, el que crec és que al final el valor no és el mateix i el respecte s'ha perdut per no ser biològica".

"Creus que saps tota la veritat?", insistia Santi Acosta a 'De Viernes'. "No es tracta de veritat, es tracta de versions", sentenciava el tema de Rocío Carrasco.