Gir de 180º per a Carmen Asecas pel que succeeix després del seu part a 'La Promesa'

Catalina, personatge de Carmen Asecas, és traslladada al palau, on és atesa pel doctor Ferrer. Aquest divendres 11 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Pía va tornar molt afectada després de la seva gesta al cementiri i va revelar si havia trobat respostes a tot el que buscava. Camí de la bogeria anava Manuel, però va mantenir la cordura suficient per demanar-li a María Fernández que no marxés de 'La Promesa'.

Curar-se en salut era el que busca Samuel amb Petra: el sacerdot va continuar acostant postures amb l'ama de claus. Fidel a la seva postura es va mantenir Catalina, que no volia saber res d'Adriano. Els dos van tenir un desencontre amb conseqüències dramàtiques per a la salut d'ella: es va posar de part!

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', després de donar a llum a un dels seus fills enmig del camp, Catalina, personatge de Carmen Asecas, és traslladada ràpidament al palau. Allà, després del part inesperat, el doctor Ferrer es veu obligat a practicar una perillosa cesària per salvar el seu altre fill. Adriano és la persona que ha portat la jove Luján al palau, d'on no es mourà encara que no pugui estar al seu costat.

De manera inesperada, el jove rep una notícia que canviarà la seva vida per sempre. Antoñito torna al refugi i el pare Samuel li demana que reconsideri la relació amb la seva mare. A més, el rector intenta donar suport a la família en aquests moments difícils, encara que la seva ajuda no serà ben rebuda per tothom.