Ana María Aldón reapareix per sorpresa a 'Fiesta' amb una decisió important

Ana María Aldón ha tornat a la televisió després de diversos mesos allunyada dels focus. La dissenyadora ha escollit 'Festa' per al seu retorn, on ha concedit una entrevista molt especial a Emma García. Es tracta d'un format molt conegut per a ella, ja que ha col·laborat en diverses ocasions, tant a 'Festa', com prèviament a 'Viva la vida'.

La seva última aparició televisiva va ser a principis de l'any passat, quan va participar en la segona edició de 'GH DÚO'. Després d'aquesta experiència, va decidir apartar-se del mitjà per centrar-se en els seus projectes professionals. Ara, Ana María Aldón torna amb energies renovades i moltes novetats a la seva vida.

El retrobament entre Ana María Aldón i Emma García s'ha produït fora del plató de 'Festa', en un moment ple d'emoció. "Quina alegria de tornar-te a veure!", ha exclamat la presentadora, mentre que la col·laboradora s'ha mostrat igual d'il·lusionada pel seu retorn. La dissenyadora ha confessat que portava des de juny sense trepitjar Telecinco i que ha aprofitat aquest temps per bolcar-se en la venda dels seus dissenys.

| Mediaset

Un dels temes que més interès ha despertat és l'estat de la seva relació amb Eladio. Emma García no ha dubtat a preguntar-li si els seus plans de casament segueixen en marxa: "Sí, és clar, si us plau", ha respost la protagonista amb contundència, assegurant que tot segueix en peu. A més, ha desmentit els rumors d'embaràs, però també ha revelat que la parella ha fet un pas més en la seva relació: "Ens hem canviat, tenim una casa en comú".

Sobre la seva retirada dels platós, Ana María Aldón ha reconegut que necessitava un respir, encara que amb el temps va començar a trobar-ho a faltar. "Al principi, necessitava aquest relax i està bé sortir de la zona de confort, però, al final, l'enyorança... M'ho passava bé, sortia de casa, em posaven així de bella..", ha dit en referència a la feina de maquillatge i perruqueria.

"Us he trobat molt a faltar", ha conclòs amb un gran somriure. El seu retorn a 'Festa' no és només puntual, ja que s'incorpora com a col·laboradora per comentar 'Supervivientes'. Per tant, la seva decisió sobre tornar a la televisió és ferma.