Sofía Suescun paralitza 'Socialité' per fer referència directa a Gloria Camila

Sofía Suescun ha respost a 'Socialité' a les paraules de Gloria Camila tan sols unes hores abans. La jove va trencar el seu silenci a 'De Viernes', on va compartir els seus sentiments sobre la seva relació amb el seu germà José Fernando o el tràgic moment en què va rebre la notícia de la mort de la seva mare. A més, també va tenir temps per parlar sobre la seva antiga relació amb Kiko Jiménez.

Gloria Camila va rememorar els moments previs a la ruptura, descrivint com Kiko Jiménez va començar la seva relació amb ella d'una manera encantadora i atenta. "Vaig caure a la seva xarxa i em va engalipar d'una manera molt romàntica, molt atent, molt educat...", va recordar. "És una de les primeres vegades que em trenquen el cor de veritat i és una de les ruptures més doloroses que he pogut tenir a la meva vida", va confessar, visiblement afectada.

"Em va dir que el nostre ja no era igual, però realment estava amb una altra, va aparèixer amb ella el dia de deixar-me", va afirmar Gloria Camila, en al·lusió directa a Sofía Suescun. "A la setmana ja estava posant-me a parir a la televisió", va relatar, afegint que el que més li va doldre va ser el menyspreu cap a la seva família.

| Telecinco

Per la seva banda, Sofía Suescun no va trigar a respondre a les paraules de Gloria Camila durant la seva intervenció a 'Socialité'. L'actual parella de Kiko Jiménez va aprofitar la seva secció de 'Supervivientes' per enviar un missatge clar i directe a Gloria Camila. "El 2017 jo anava a anar a 'Supervivientes' a concursar, estava molt il·lusionada perquè era el meu gran reality. Gloria Camila, abans de negociar la pasta, em va treure del mig, em va vetar. Em va fer un favor perquè escolta, l'any següent el vaig guanyar", va revelar Sofía Suescun per sorpresa de tots els espectadors.

"Avui, a la meva secció de 'Supervivientes', el que decideixo és vetar-te a tu, Gloria Camila", va sentenciar Sofía Suescun, deixant clar que no té intenció de quedar-se callada davant les seves acusacions.

Recordem que, en audiències, 'De Viernes' va baixar més d'un punt de share fins a un 10,9% i 894.000 seguidors amb l'entrevista a Gloria Camila.