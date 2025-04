Belén Rodríguez reapareix per sorpresa i revela el seu estat de salut a 'Fiesta'

Després d'un període complicat marcat pel seu tractament contra el càncer de gola, Belén Rodríguez ha reaparegut al plató de 'Fiesta'. La col·laboradora ha tornat al programa amb el mateix esperit positiu que l'ha caracteritzada durant aquests mesos. Ho ha fet, a més, concedint una entrevista molt especial a Emma García.

D'aquesta manera, Belén Rodríguez va viure un retrobament carregat d'emoció amb els seus companys de 'Fiesta', a qui va saludar entre abraçades i somriures. "Torna al programa carregada d'il·lusió i optimisme. M'emociono veient aquestes imatges", va assegurar Emma García, visiblement commoguda, just abans de rebre-la al plató.

Durant l'entrevista, Belén Rodríguez va confessar que el seu retorn s'ha vist entelat per una davallada física recent, provocada per un virus estomacal que no té relació amb la seva malaltia. Tot i així, es va mostrar agraïda per haver recuperat la veu, una cosa que no estava garantida després del tractament. "De miracle perquè tenia una paràlisi a les cordes vocals", va explicar, assenyalant que en el seu moment li van arribar a advertir que potser necessitaria l'ajuda d'un logopeda.

| Mediaset

Belén Rodríguez va relatar com va ser assabentar-se del seu diagnòstic i el procés posterior: "Jo no n'era conscient, sabia que tenia un bony i me'l traurien. En cap moment vaig pensar que era una malalta de càncer. Cada vegada que algú em deia que tenia càncer, pensava que es moriria. Afortunadament, ja no equival a mort, ha avançat molt".

"No li vaig donar la importància que tenia. Em van fer la biòpsia i no em van poder operar perquè era un estadi 3, sobrepassava la laringe. M'haurien hagut de treure la laringe sencera, així m'ho van dir. L'altra opció eren trenta-cinc sessions de radioteràpia i tres de quimioteràpia. Jo no m'he fet la forta perquè simplement, aquest era el meu món", afegia la col·laboradora de 'Fiesta'.

| Mediaset

Belén Rodríguez també va parlar sense embuts del dolor i del costat més cru de la malaltia: "No tenia por, però un dia tenia ganes de plorar i no podia del dolor que tenia". De fet, va revelar que al maig se sotmetrà a noves proves per comprovar si el tractament ha donat els resultats esperats. Mentrestant, va esmentar els efectes secundaris de la medicació, alguns tan intensos com al·lucinacions: "És un tractament dur perquè és una zona delicada. Per aquí passa el menjar i tot".

En tancar l'entrevista, Belén Rodríguez va llançar una reflexió: "He tingut més suport del que m'hauria agradat tenir. No saps què és donar el part diari a cinquanta persones estant muda dos mesos i mig".

Malgrat el seu sentit de l'humor intacte, va confessar estar travessant una etapa emocional complicada: "Ara em sento súper sola. Ha estat tan pendent la gent de mi que ara m'estic incorporant a la meva vida que m'ha envaït una sensació de solitud".