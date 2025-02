Preocupació per Roberto Brasero després de convulsionar en l'apnea de 'El Desafío'

Aquest divendres 14 de febrer, Antena 3 va emetre la sisena gala de la cinquena edició de 'El Desafío'.El repte més temut de la nit va ser l'apnea, que va posar a prova Roberto Brasero. "Acollonit", va admetre sentir-se l'home del temps d'Antena 3 abans de submergir-se en el desafiament:"Quina necessitat tinc jo, si a mi m'agrada respirar", va reconèixer en els assajos.

Des dels entrenaments, es va poder veure Roberto Brasero lluitant intensament contra les contraccions involuntàries del seu cos. Ja en plena prova, a partir dels 2 minuts i 40 segons sota l'aigua, les convulsions van fer acte de presència. El seu cos tremolava, però Juandi, el coach, li donava ànims constantment i li recordava el temps que portava en apnea.

Finalment, Roberto Brasero va sortir a la superfície després d'una impressionant marca de 3 minuts i 41 segons, aconseguint una gran ovació al plató. "Podia haver aguantat una mica més", se li va sentir dir al concursant des de dins del tanc. El seu temps el va convertir en el segon millor de l'edició, només per darrere de Feliciano López, que havia aconseguit 4 minuts i 1 segon. A més, va aconseguir entrar al top 10 històric de 'El Desafío', assolint la desena posició.

| Atresmedia

"He agafat poc aire al principi. Mira que tenia poc entrenades les respiracions", va explicar Roberto Brasero, convençut que podria haver resistit més. El seu esforç va emocionar fins i tot a Juandi, el coach, qui va confessar que volia "que triomfés". "Podies haver arribat a 4", li va dir amb la veu entretallada a 'El Desafío'.

"Jo només ficar-me i pensar que he agafat poc aire vaig pensar: vaig malament. Pensava en Pilar, i no volia decebre't, perquè és la teva prova", va confessar el concursant, en referència a Pilar Rubio. Per la seva banda, Juan del Val va destacar la duresa de la prova i va demanar "poca broma" amb la marca obtinguda, recordant que Juandi va haver d'intervenir per treure'l del tanc.

Finalment, en les valoracions, Roberto Brasero es va situar en el més alt junt a Gotzon Mantuliz, fins que es va confirmar la seva victòria. Juan del Val i Pilar Rubio li van atorgar la màxima puntuació amb un 10, mentre que Santiago Segura va ser més exigent i li va donar tan sols un 6. Gotzon va quedar a prop amb 24 punts, gràcies al seu espectacle d'acrobàcies musicals. Una nit intensa i plena d'emoció a 'El Desafío'.